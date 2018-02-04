Дацюк: ХК "Спартак" хорошо действовал на контратаках в игре против сборной России

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Хоккеисты московского "Спартака" здорово действовали на контратаках в товарищеском матче против сборной России. Такое мнение журналистам высказал форвард национальной команды Павел Дацюк.

В воскресенье сборная России в овертайме со счетом 2:1 победила "Спартак" в матче в рамках подготовки к Олимпийским играм в Пхёнчхане.

"Мы потратили много сил. "Спартак" хорошо катался, команда мобильная. Это было хорошей тренировкой для нас. Соперник очень здорово ловил нас на контратаках, игроки у них хорошо убегали", - сказал Дацюк.

Следующий контрольный матч подопечные Олега Знарка проведут 10 февраля против команды Южной Кореи.

Мужской олимпийский хоккейный турнир состоится с 14 по 25 февраля. Россияне на предварительной стадии сыграют в группе с командами Словакии, Словении и США. Турнир пройдет в отсутствии игроков Национальной хоккейной лиги.