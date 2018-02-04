Хоккеист ЦСКА Шалунов рассказал, что сыграл за "Спартак" в интересах сборной РФ

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Нападающий сборной России и ЦСКА Максим Шалунов, сыгравший в товарищеском матче против россиян за "Спартак", назвал себя солдатом, действующим в интересах национальной команды. Об этом он рассказал журналистам.

В воскресенье сборная России со счетом 2:1 в овертайме одержала победу над московским "Спартаком" в товарищеском матче. Шалунов заменил Владимира Ткачева в списке запасных игроков олимпийской команды и сыграл за красно-белых. Его появление в составе "Спартака" вызвало бурную реакцию как среди болельщиков, так и в СМИ.

"Ситуация нелепая: у меня контракт с ЦСКА, а я выхожу в свитере "Спартака". Я могу только назвать себя солдатом, так как действую в интересах сборной, - сказал Шалунов. - Это тренерское решение, которое не обсуждается".

Игрок надеется, что сыграет все-таки на Олимпиаде. "Со "Спартаком" получилась неплохая игра, за сборников скажу, что играли под нагрузкой, из себя приходилось доставать. Что касается того, что меня включили в список запасных, то хорошо, что лечу в Южную Корею. Счастье будет, когда выйду на олимпийский лед".

Заключительный товарищеский матч перед Олимпиадой россияне сыграют 10 февраля с южнокорейцами. До 14 февраля тренерский штаб команды может произвести замену только в связи с травмой.