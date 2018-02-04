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ФК "Ювентус" разгромил "Сассуоло" в матче чемпионата Италии, одержав седьмую победу подряд

Спорт
4 февраля, 19:40 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, февраля. /ТАСС

Встреча завершилась со счетом 7:0

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ТАСС, 4 февраля. "Ювентус" с разгромным счетом 7:0 одержал победу над "Сассуоло" в домашнем матче 23-го тура чемпионата Италии по футболу.

Забитыми мячами в составе хозяев отметились Алекс Сандро (9-я минута), Сами Хедира (24, 27), Миралем Пьянич (38) и оформивший хет-трик Гонсало Игуаин (63, 74, 83).

"Ювентус" одержал седьмую подряд победу, набрал 59 очков и возглавил турнирную таблицу итальянского первенства, опередив "Наполи" на два очка. Неаполитанцы позже в воскресенье сыграют с "Беневенто" и имеют шансы вернуть лидерство. "Сассуоло" не может победить на протяжении пяти матчей подряд и располагается на 15-м месте, набрав 22 очка.

В следующем матче "Ювентус" на выезде сыграет с "Фиорентиной" 9 февраля, "Сассуоло" 11 февраля примет "Кальяри".

В других матчах игрового дня "Верона" дома уступила "Роме" (0:1), "Аталанта" на домашнем поле победила "Кьево" (1:0), "Фиорентина" на выезде обыграла "Болонью" (2:1), "Кальяри" дома одержал победу над клубом СПАЛ (2:0), "Милан" на выезде сыграл вничью с "Удинезе" (1:1).

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