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Футболист "Динамо" Панченко вернулся к тренировкам в общей группе

Спорт
4 февраля, 22:13 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, февраля. /ТАСС

Форвард 15 сентября 2017 года получил травму передней крестообразной связки коленного сустава в матче с тульским "Арсеналом"

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ТАСС, 4 февраля. Полузащитник московского футбольного клуба "Динамо" Кирилл Панченко приступил к тренировкам в общей группе. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу команды.

Форвард 15 сентября 2017 года получил травму передней крестообразной связки коленного сустава в матче с тульским "Арсеналом", по поводу который через несколько дней перенес операцию.

В настоящее время команда проводит тренировочный сбор в Турции. В субботу "Динамо" сыграло вничью с чешским клубом "Высочина" (1:1). В следующем матче бело-голубые сыграют с пермским "Амкаром" 7 февраля.

В турнирной таблице чемпионата России "Динамо" занимает 12-е место, набрав в 20 матчах 22 очка. В первом матче первенства страны после зимней паузы команда 4 марта в гостях сыграет с "Уфой".

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