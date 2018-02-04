Футболист "Динамо" Панченко вернулся к тренировкам в общей группе

ТАСС, 4 февраля. Полузащитник московского футбольного клуба "Динамо" Кирилл Панченко приступил к тренировкам в общей группе. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу команды.

Форвард 15 сентября 2017 года получил травму передней крестообразной связки коленного сустава в матче с тульским "Арсеналом", по поводу который через несколько дней перенес операцию.

В настоящее время команда проводит тренировочный сбор в Турции. В субботу "Динамо" сыграло вничью с чешским клубом "Высочина" (1:1). В следующем матче бело-голубые сыграют с пермским "Амкаром" 7 февраля.

В турнирной таблице чемпионата России "Динамо" занимает 12-е место, набрав в 20 матчах 22 очка. В первом матче первенства страны после зимней паузы команда 4 марта в гостях сыграет с "Уфой".