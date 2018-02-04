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"Вашингтон" проиграл "Вегасу" в матче НХЛ, Кузнецов и Орлов отметились голевыми передачами

Спорт
4 февраля, 23:29 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, февраля. /ТАСС

Встреча в Вашингтоне завершилась со счетом 3:4

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ТАСС, 4 февраля. "Вашингтон" со счетом 3:4 уступил "Вегасу" в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Заброшенными шайбами в составе хозяев отметились Чандлер Стивенсон (8-я минута), Мэтт Нисканен (29) и Никлас Бэкстрем (41). За гостей отличились Райан Карпентер (17), Райлли Смит (39, 50) и Алекс Так (55).

Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин провел на льду 21 минуту и 14 секунд, на его счету три силовых приема. Другой российский нападающий хозяев Евгений Кузнецов провел на льду 22 минуты 19 секунд и отметился результативной передачей. Защитник "Вашингтона" Дмитрий Орлов также набрал одно очко за голевую передачу, на льду он провел 21 минуту 57 секунд.

"Вашингтон" проиграл второй матч подряд и занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 65 очков. "Вегас" возглавляет Западную конференцию с 74 очками.

В следующем матче "Вашингтон" на выезде сыграет с "Коламбусом" 7 февраля, "Вегас" в тот же день на выезде встретится с "Питтсбургом".

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