Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.02:
$ 56.63
€ 70.5
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Сочи готовится встретить около миллиона болельщиков во время ЧМ-2018 по футболу

Спорт
5 февраля, 17:36 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, февраля. /ТАСС

Матчи чемпионата мира в Сочи совпадут с разгаром туристического сезона

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Администрация Сочи готовится встретить около 1 млн футбольных болельщиков во время проведения матчей чемпионата мира 2018 года. Слова заместителя главы Сочи Сергея Юрченко приводит официальный туристический портал для болельщиков ЧМ-2018 Welcome2018.com.

"В России чемпионат мира будет проходить 30 дней, в Сочи состоится шесть игр, - сказал Юрченко. - Также в городе все 30 дней будет работать зона для фестиваля болельщиков - "фанфеста", который ежедневно будут посещать до 10 тыс. человек. По нашим подсчетам, во время турнира Сочи в день будет принимать 55-60 тыс. болельщиков, без игр - до 40 тыс. любителей футбола. Если посчитать, то за дни проведения чемпионата мира Сочи посетит около 1 млн человек, которые приедут посмотреть футбол".

Юрченко подчеркнул, что матчи чемпионата мира в Сочи совпадут с разгаром туристического сезона. "Мы уже не раз заявляли о том, что Сочи единовременно может принять до 200 тыс. человек. Несмотря на то, что будет высокий сезон и высокая загрузка, мы оставляем возможность для прибытия 45 тыс. человек на стадион, где пройдут футбольные матчи. Хочу подчеркнуть, что билеты на матчи сборных, которые сыграют в Сочи, уже практически все выкуплены", - сказал Юрченко.

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России. В Сочи пройдут четыре матча группового этапа, а также по одной игре 1/8 финала и 1/4 финала.

Из России с футболом: официальный туристический портал для болельщиков ЧМ-2018.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
ЧМ-2018 по футболу
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в феврале
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Поезд насмерть сбил женщину на станции московского метро "Пушкинская"
2
Уголовные дела в отношении высокопоставленных чиновников Дагестана. Досье
3
Погибший в Сирии пилот Су-25 представлен к званию Героя России
4
МОК и WADA предпочитают внесудебные расправы
5
Медведев назвал постыдным и несправедливым решение МОК по атлетам РФ
6
СМИ: Хорватия потребовала от Украины новые МиГ-21 вместо "фальшивых"
7
Мосгорсуд освободил из-под стражи врача Мисюрину до вступления в силу ее приговора
Темы дня
Новости партнеров
Реклама