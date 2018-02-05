Сочи готовится встретить около миллиона болельщиков во время ЧМ-2018 по футболу

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Администрация Сочи готовится встретить около 1 млн футбольных болельщиков во время проведения матчей чемпионата мира 2018 года. Слова заместителя главы Сочи Сергея Юрченко приводит официальный туристический портал для болельщиков ЧМ-2018 Welcome2018.com.

"В России чемпионат мира будет проходить 30 дней, в Сочи состоится шесть игр, - сказал Юрченко. - Также в городе все 30 дней будет работать зона для фестиваля болельщиков - "фанфеста", который ежедневно будут посещать до 10 тыс. человек. По нашим подсчетам, во время турнира Сочи в день будет принимать 55-60 тыс. болельщиков, без игр - до 40 тыс. любителей футбола. Если посчитать, то за дни проведения чемпионата мира Сочи посетит около 1 млн человек, которые приедут посмотреть футбол".

Юрченко подчеркнул, что матчи чемпионата мира в Сочи совпадут с разгаром туристического сезона. "Мы уже не раз заявляли о том, что Сочи единовременно может принять до 200 тыс. человек. Несмотря на то, что будет высокий сезон и высокая загрузка, мы оставляем возможность для прибытия 45 тыс. человек на стадион, где пройдут футбольные матчи. Хочу подчеркнуть, что билеты на матчи сборных, которые сыграют в Сочи, уже практически все выкуплены", - сказал Юрченко.

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России. В Сочи пройдут четыре матча группового этапа, а также по одной игре 1/8 финала и 1/4 финала.

Из России с футболом: официальный туристический портал для болельщиков ЧМ-2018.