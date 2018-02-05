ФК "Локомотив" сыграл вничью со шведским "Кальмаром" в товарищеском матче

ТАСС, 5 февраля. Российский футбольный клуб "Локомотив" сыграл вничью со шведским "Кальмаром" со счетом 1:1 в товарищеском матче на втором тренировочном сборе в Испании.

В составе железнодорожников отличился Джефферсон Фарфан (68-я минута). У "Кальмара" гол забил Дарланио Нишон (2). За шведскую команду выступает бывший полузащитник московского ЦСКА Расмус Эльм. Форвард Ари, в настоящее время играющий за "Локомотив", выступал за "Кальмар" с 2006 по 2007 год.

Первый официальный матч в 2018 году "Локомотив" проведет против французской "Ниццы" в Лиге Европы. Первая встреча 1/16 финала Лиги Европы пройдет во Франции 15 февраля, начало - 21:00 мск.

Железнодорожники занимают первое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав в 20 турах 45 очков.