Гендиректор "Црвены Звезды": повышать меры безопасности на ЦСКА не будем, это стыдно

МОСКВА, 5 февраля. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Сербский футбольный клуб "Црвена Звезда" не будет увеличивать меры безопасности на домашнем матче Лиги Европы против московского ЦСКА. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор сербского клуба Звездан Терзич.

Традиционно болельщики "Црвены Звезды" имеют теплые отношения с фанатами московского "Спартака" - принципиальным соперником столичного ЦСКА. В понедельник коммерческий директор армейцев Андрей Зарубьян рассказал ТАСС, что ЦСКА запросил у "Црвены Звезды" 1200 билетов на выездной матч 1/16 финала Лиги Европы.

"Будет ли повышен уровень безопасности на стадионе? Это пошлет уродливое послание миру с нашей стороны, нам будет стыдно. При этом со стороны "Црвены Звезды" будут приняты все необходимые меры безопасности", - сказал Терзич.

"Мы - братские страны, каждый российский клуб примем как братьев, с большим гостеприимством. Мы не боимся, что будут какие-то стычки, ведь братья не готовы драться", - добавил гендиректор сербского клуба.

УЕФА в начале января наказал "Црвену Звезду" закрытием трибун на матч Лиги Европы против ЦСКА за расистское и дискриминационное поведение болельщиков на игре группового этапа турнира с белорусским БАТЭ (0:0), который прошел в Борисове 23 ноября прошлого года. Сербский клуб подал апелляцию на решение УЕФА, в понедельник она была удовлетворена.

Матч "Црвена Звезда" - ЦСКА состоится 13 февраля в Белграде. Ответная встреча пройдет в Москве 21 февраля.