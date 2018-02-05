Грид-кидз заменят грид-герлз в "Формуле-1" с сезона-2018

ТАСС, 5 февраля. Грид-кидз заменят грид-герлз (девушек, выводящих пилотов на стартовые позиции) на этапах чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" в новом сезоне. Об этом заявил коммерческий директор "Формулы-1" Шон Братчес, слова которого приводит телеканал Би-би-си.

Ранее Братчес заявил, что "Формула-1" откажется от приглашения грид-герлз с нового сезона. Грид-кидз будут отбираться по их заслугам в национальных чемпионатах картинга.

"Это будет необыкновенный момент для детей, - сказал Братчес. - Они будут наблюдать за своими кумирами, видеть, как они готовятся к гонке, быть рядом с ними в драгоценные несколько минут до начала гонки. Это будет незабываемый опыт для детей и их семей. Данная инициатива продолжит вдохновлять молодое поколение "Формулы-1" заниматься гонками".

Новый сезон "Формулы-1" откроет Гран-при Австралии, который пройдет 23-25 марта в Мельбурне.