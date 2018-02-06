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CNN: Иванка Трамп возглавит делегацию США на закрытии Олимпийских игр в Пхёнчхане

Спорт
6 февраля, 5:08 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, февраля. /ТАСС

Дональд Трамп лично обратился к дочери с соответствующей просьбой

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Иванка Трамп

Иванка Трамп

© EPA-EFE/MICHAEL REYNOLDS

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Дочь президента США и его старший советник Иванка Трамп возглавит американскую делегацию на церемонии закрытия зимних Олимпийских игр в южнокорейском Пхёнчхане. Об этом в понедельник сообщил телеканал CNN со ссылкой на источник в Белом доме.

По его данным, Дональд Трамп лично обратился к дочери с соответствующей просьбой. Она также намерена присутствовать на некоторых состязаниях, в которых будут участвовать спортсмены из США, указывает телеканал.

Как ранее заявила пресс-служба Белого дома, на церемонии открытия Олимпийских игр делегацию США возглавит вице-президент страны Майкл Пенс.

Зимняя Олимпиада пройдет в Пхёнчхане с 9 по 25 февраля.

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