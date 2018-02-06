Бах: МОК - это не профессиональная лига в США, он не нацелен на получение прибыли

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 6 февраля. /ТАСС/. Международный олимпийский комитет (МОК) нельзя сравнивать с профессиональными спортивными лигами в США, организация не ставит перед собой цель извлечь прибыль от проведения соревнований. Об этом во время 132-й сессии МОК заявил президент организации Томас Бах.

"Мы общественная, а не коммерческая организация. Все наши доходы мы тратим на проведение Олимпийских игр, на поддержку национальных олимпийских комитетов, на защиту чистоты наших турниров, на возможность дать молодым людям доступ к спорту", - сказал Бах.

"Для этого у нас должна быть модель финансирования солидарности, чтобы мы поддержали все 206 национальных комитетов. А это игнорируется, нас воспринимают не как общественную, а как коммерческую организацию. Нам не хотелось бы, чтобы к нам относились как к профессиональной лиге в США, которая нацелена на получение прибыли", - добавил он.

Также Бах отметил, что организация должна рассмотреть возможность внесения поправок в Олимпийскую хартию, которые бы разграничивали ответственность между МОК и его членами.