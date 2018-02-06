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Гостей ЧМ-2018, которым не хватит мест в других городах, планируют приютить в Казани

Спорт
6 февраля, 23:52 UTC+3 КАЗАНЬ КАЗАНЬ 6, февраля. /ТАСС

На период проведения чемпионата мира по футболу планируется задействовать около 9 тысяч гостиниц

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© Егор Алеев/ТАСС

КАЗАНЬ, 6 февраля. /ТАСС/. Гостей первого в истории России домашнего чемпионата мира по футболу, которые не смогут разместиться в других городах, планируется разместить в Казани. Об этом сообщила во вторник руководитель управления по размещению в оргкомитете чемпионата Оксана Тубман.

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"В некоторых городах есть большая нехватка [мест] размещения. Сейчас решается вопрос, чтобы гостей, которые не смогли остаться переночевать в других городах, везти в Казань, где они смогут найти себе места для проживания", - сказала она на проходящей в столице Татарстана конференции, посвященной безопасности во время чемпионата.

Как уточнил ТАСС вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Вадим Прасов, на период проведения чемпионата планируется задействовать около 9 тыс. гостиниц.

Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира примут Москва, Санкт- Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Нижний Новгород, Самара, Саранск, Ростов-на-Дону, Екатеринбург и Сочи.

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