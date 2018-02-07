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Бывший судья: МОК должен будет подчиниться решению CAS по допуску россиян на ОИ-2018

Спорт
7 февраля, 0:07 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, февраля. /ТАСС

Ранее 45 российских спортсменов и два тренера подали иски на невыдачу им приглашений МОК на Игры в южнокорейском Пхёнчхане

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ТАСС, 6 февраля. Международный олимпийский комитет (МОК) должен будет подчиниться решению ad hoc (вынесенной панели) Спортивного арбитражного суда (CAS) в Южной Корее по допуску российских спортсменов на Игры 2018 года. Об этом заявил бывший судья CAS Борд Расин Мелдведт, слова которого приводит норвежский телеканал NRK.

Ранее 45 российских спортсменов и два тренера подали иски в ad hoc CAS в Южной Корее на невыдачу им приглашений МОК на Игры-2018.

"В вынесенную панель CAS входят трое судей, решение по отдельному человеку принимается простым большинством голосов, - сказал Мелдведт. - МОК должен будет подчиниться тому решению, которое примет вынесенная панель CAS, ведь 61-й пункт Олимпийской хартии гласит, что он [МОК] должен исполнять решение CAS".

Российские спортсмены из-за отстранения Олимпийского комитета России не смогут выступить на Играх-2018 под национальным флагом. Спортсмены будут выходить на соревнования под олимпийским флагом и в статусе олимпийских атлетов из России. В настоящее время в состав российской делегации на Игры входят 168 спортсменов.

Олимпиада пройдет с 9 по 25 февраля.

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Олимпиада-2018 Отстранение России от участия в Олимпиаде-2018
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