Волейболистки казанского "Динамо" досрочно вышли в плей-офф Лиги чемпионов

ТАСС, 7 февраля. Женский российский волейбольный клуб "Динамо" (Казань) одержал победу над сербской "Визурой" в гостевом матче группового этапа Лиги чемпионов.

Встреча завершилась со счетом 3-0 в пользу казанской команды. Казанские волейболистки гарантировали себе участие в плей-офф турнира.

"Динамо" одержало четвертую победу подряд и занимает первое место в турнирной таблице группы С, набрав 12 очков. "Визура" располагается на третьем месте с тремя очками.

В следующем матче группового этапа "Динамо" дома сыграет с польским "Хемиком" 21 февраля.