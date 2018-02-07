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Волейболистки казанского "Динамо" досрочно вышли в плей-офф Лиги чемпионов

Спорт
7 февраля, 0:19 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, февраля. /ТАСС

В матче группового этапа они обыграли сербскую "Визуру"

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ТАСС, 7 февраля. Женский российский волейбольный клуб "Динамо" (Казань) одержал победу над сербской "Визурой" в гостевом матче группового этапа Лиги чемпионов.

Встреча завершилась со счетом 3-0 в пользу казанской команды. Казанские волейболистки гарантировали себе участие в плей-офф турнира.

"Динамо" одержало четвертую победу подряд и занимает первое место в турнирной таблице группы С, набрав 12 очков. "Визура" располагается на третьем месте с тремя очками.

В следующем матче группового этапа "Динамо" дома сыграет с польским "Хемиком" 21 февраля.

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