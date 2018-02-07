Футболист "Зенита" Нобоа может перейти в эквадорский "Эмелек"

ТАСС, 7 февраля. Полузащитник санкт-петербургского футбольного клуба "Зенит" Кристиан Нобоа заявил, что может перебраться в эквадорский "Эмелек". Слова футболиста приводит издание El Universo.

"Аренда в "Эмелек" - это реально, но только на четыре-пять месяцев", - сказал 32-летний Нобоа.

Нобоа выступал за "Эмелек" с 2004 по 2006 год, после чего перешел в казанский "Рубин". Летом 2017 года он стал игроком "Зенита", его контракт рассчитан до 2020 года. В текущем сезоне он провел за команду девять матчей в различных турнирах, в которых отметился пятью результативными передачами. Нобоа провел за сборную Эквадора 77 матчей и забил четыре мяча.