Самаранч вместо Жукова представил доклад о подготовке к Олимпиаде-2022 в Пекине

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 7 февраля. /ТАСС/. Хуан Антонио Самаранч, который по причине дисквалификации Олимпийского комитета России (ОКР) заменяет Александра Жукова во главе координационной комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) по подготовке к Олимпиаде 2022 года в Пекине, представил доклад о подготовке к Играм на сессии организации в Пхёнчхане, передает ТАСС.

Самаранч был назначен временно исполняющим обязанности председателя комиссии 5 декабря, когда ОКР был дисквалифицирован по решению исполкома МОК за допинговые нарушения на Олимпиаде в Сочи.

Жуков не может принимать участие в сессии МОК, которая проходит в эти дни в Пхёнчхане, поскольку был избран членом организации по квоте национальных олимпийских комитетов. Россию на сессии представляют президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев и Виталий Смирнов в качестве почетного члена МОК.

В своем докладе Самаранч обратил внимание на подготовку спортивных объектов в горах в контексте сохранения окружающей среды. "Мы уверены, что экология региона не пострадает", - сказал он. Кроме того, он отметил, что коммерческая программа Олимпиады в Пекине будет исключительной.

Олимпийские игры в Пхёнчхане пройдут с 9 по 25 февраля. Ранее глава комиссии МОК по допуску российских атлетов к Олимпиаде Николь Хевертц не исключила, что ОКР будет восстановлен в правах в последний день Игр, перед церемонией закрытия соревнований.