Юноши "Краснодара" проиграли мадридскому "Реалу" по пенальти при рекордной аудитории

КРАСНОДАР, 8 февраля. /ТАСС/. Юношеская команда "Краснодара" в среду в серии пенальти уступила сверстникам из "Реала" в матче за выход в 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА. Несмотря на поражение, ребята остались под впечатлением от царившей на стадионе "Краснодар" атмосферы и от самого комплекса, который на чемпионате мира по футболу станет одной из тренировочных баз для национальных сборных.

Основное время матча завершилось со счетом 0:0, но футболистам "Реала" удалось реализовать три пенальти в послематчевой серии и они одержали победу со счетом 3:0. На этом российские клубы завершили выступление на турнире - "Спартак" днем ранее в гостях уступил итальянскому "Интеру" также в серии пенальти.

"У "Реала" идет сезон, а у нас была пауза. Мы пытаемся заполнить отпуск работой, но провели матч не в самых лучших кондициях. Во втором тайме уже чуть подсели. Чувствуется, что ["Реал"] опытная команда, у них много было напряженных матчей. А у нас напряженных матчей пара за сезон, с лидерами нашего чемпионата", - поделился впечатлениями от игры краснодарский голкипер Матвей Сафонов.

Старший тренер "Краснодара" Мурад Мусаев также отметил, что последний серьезный матч у краснодарцев был два месяца назад и "не хватило игрового ритма". "Считаю, что по обороне хорошо провели матч, но по атаке свой потенциал не реализовали", - добавил он.

В первом тайме были некоторые проблемы, в общем и целом все зависело от атмосферы, сначала чувствовали какое-то давление, потому что играли не на своей земле. Но когда обсудили все после первого тайма, то договорились, что надо играть без нервов, и во втором тайме игроки с собой справились. Давление было меньше, поэтому все получилось", - сказал тренер юниоров "Реала" Гути.

Атмосфера праздника

Атмосферу, которая впечатлила обе команды, создали болельщики. В среду был установлен новый рекорд в истории Юношеской лиги УЕФА - на игру пришло 32 510 человек. Прошлый был установлен в Казахстане 25 ноября 2015 года, когда на матч группового этапа турнира между "Астаной" и португальской "Бенфикой" (0:5) собралось 17 тыс. зрителей.

"Когда нам было тяжело, нас "вытягивал" стадион. Потому что когда 30 тысяч кричат слова в поддержку, это очень приятно", - поделился вратарь Сафонов.

Полузащитник Арутюн Григорян отметил, что большое количество болельщиков давало ребятам стимул показать себя и доказать, что они не слабее "Реала". Защитник Андрей Ивашин считает так же - осознание того, что на трибунах сидят родные и близкие, помогало играть.

Тренер "Краснодара" назвал атмосферу "сумасшедшей". "Я думаю, на наших ребят атмосфера не давила ни в коем случае. Это был праздник. Надеюсь, что и зрителям игра понравилась", - добавил Мусаев.

Собственный резерв

Мусаев рассказал, что в среду на поле были воспитанники футбольной академии "Краснодара".

"В нашей академии большой акцент ставится на техническую подготовку, но не могу сказать, что в других школах не ставится. Я думаю, что мы стараемся играть, целимся на футбол комбинационный, чтобы мяч был внизу, и на первом месте в академии стоит не результат, а качество игры. Мое субъективное мнение, наши ребята отличаются от ребят из Москвы тем, что они более воспитанные, скромные и большие патриоты своего клуба", - считает наставник кубанской команды.

Детская спортивная школа при футбольном клубе "Краснодар" была создана в 2008 году. Сейчас она является одной из крупнейших в мире, в ее состав входит 25 филиалов: девять расположены в Краснодаре и 14 - в населенных пунктах края. В распоряжении воспитанников школы имеются несколько манежей с искусственной травой для занятий в холодное время года, 20 полноразмерных полей с натуральным газоном, а также пять - с синтетическим.

Ранее президент России Владимир Путин дал ряд рекомендаций относительно лимита на легионеров в российском футболе. Вице-премьер РФ Виталий Мутко отмечал, что глава государства указывает специалистам из футбольной среды, чтобы они больше времени уделяли воспитанникам российских клубов и спортшкол.

В мае Путин посетил академию "Краснодара" и пообщался с ее воспитанниками. В частности, внимание президента привлек класс, где шли занятия по шахматам. Как пояснили главе государства, такая необычная форма подготовки футболистов помогает им в дальнейшем грамотно принимать решения и просчитывать верные комбинации в игре. В академии "Краснодара" занятия по шахматам являются обязательным уроком и проходят два раза в неделю.

Гути отметил, что в целом не слишком хорошо знаком с юношеской командой "Краснодара", но ребята оказались достойными соперниками. "Играют они хорошо, если в дальнейшем будут какие-то точки соприкосновения, то есть вероятность, что кто-то из них мог бы играть в "Реале", - сказал испанский тренер.

Площадка для ЧМ

Ожидается, что база футбольной академии "Краснодара" во время чемпионата мира, который Россия примет в этом году, станет тренировочной базой для сборной Испании. Об том ранее заявляли представители команды.

Гути выразил надежду, что "испанская сборная проведет здесь время с пользой и им все понравится, как понравилось юниорской команде".