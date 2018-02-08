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Риди: допинговый скандал в российском спорте не говорит о плохой работе WADA

Спорт
8 февраля, 5:36 UTC+3 ПХЁНЧХАН Корея/ 8, февраля. /ТАСС

Глава WADA отметил работу Российского антидопингового агентства

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Глава WADA Крейг Риди

Глава WADA Крейг Риди

© Сергей Бобылев/ТАСС

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 8 февраля. /ТАСС/. Скандал с допингом в российском спорте не говорит о плохой работе Всемирного антидопингового агентства (WADA). Такое мнение журналистам высказал глава WADA Крейг Риди.

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В результате работы независимой комиссии WADA под руководством профессора Ричарда Макларена и последующего за этим решения комиссии Международного олимпийского комитета ряд российских спортсменов, признанных нарушителями антидопинговых правил на Играх в Сочи, были отстранены от участия в Олимпийских играх в Пхёнчхане.

"Этот скандал вызвал шторм во многих агентствах с точки зрения глобальной программы борьбы с допингом. Но мы исходим из того, что система WADA работала и работает успешно, потому что она сумела вскрыть массовые нарушения правил. Мы приняли массу решений, чтобы укрепить агентство, чтобы оно могло выполнять свои главные задачи", - сказал Риди.

Риди отметил работу Российского антидопингового агентства (РУСАДА), но напомнил, что по-прежнему не выполнены два условия восстановления агентства в системе WADA.

"РУСАДА добилось существенного прогресса в ряде областей, и мы помогли восстановить часть прав организации, чтобы она проводила тестирование на территории России. К сожалению, так и не выполнены два условия дорожной карты восстановления: согласие с выводами Макларена и обеспечение российским властями доступа к пробам московской лаборатории", - сказал он.

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