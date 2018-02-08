Ваш регион:
Олимпиада-2018
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 09.02:
$ 57.67
€ 70.77
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Боксер Гассиев надеется перейти в супертяжелый вес после поединка с Усиком

Спорт
8 февраля, 17:36 UTC+3 ВЛАДИКАВКАЗ ВЛАДИКАВКАЗ 8, февраля. /ТАСС

3 февраля Гассиев победил кубинца Юниера Дортикоса нокаутом и вышел в финал Всемирной суперсерии бокса

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВЛАДИКАВКАЗ, 8 февраля. /ТАСС/. Российский боксер Мурат Гассиев надеется перейти в супертяжелый вес после поединка с украинцем Александром Усиком. Об этом он сообщил на пресс- конференции во Владикавказе, организованной правительством Северной Осетии и информационным агентством ТАСС.

3 февраля Гассиев победил кубинца Юниера Дортикоса нокаутом и вышел в финал Всемирной суперсерии бокса в весовой категории до 90,71 кг, а также объединил два титула чемпиона мира по версиям Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA). В финале турнира, который состоится 11 мая, Гассиев встретится с украинцем Александром Усиком.

"Хотелось бы поменять весовую категорию, перейти в супертяжелый вес, потому что она самая престижная, хочу попробовать свои силы там. На сегодняшний день я еще нахожусь в тяжелом весе и мне нужно выиграть свой следующий бой, стать абсолютным чемпионом мира, а дальше поживем - увидим", - сказал Гассиев.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
СКФО
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Узнайте, где кандидаты берут деньги на избирательную кампанию
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
МВД РФ запретило инспекторам ГИБДД отстранять от вождения нетрезвых судей
2
Минобороны: США в Сирии не борются с ИГ, а захватывают "экономические активы"
3
Россияне 18 марта будут выбирать президента из восьми кандидатов
4
Тренер: фигуристы Столбова и Климов не выступили бы на Олимпиаде даже в случае допуска
5
Вышедший из колонии в ЯНАО пожизненно осужденный был отпущен из-за изменений законов
6
Погибшего в Сирии летчика Филипова похоронили в Воронеже с воинскими почестями
7
Выездная панель CAS не приняла апелляции шести российских спортсменов на недопуск к ОИ
Темы дня
Новости партнеров
Реклама