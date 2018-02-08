Боксер Гассиев надеется перейти в супертяжелый вес после поединка с Усиком

ВЛАДИКАВКАЗ, 8 февраля. /ТАСС/. Российский боксер Мурат Гассиев надеется перейти в супертяжелый вес после поединка с украинцем Александром Усиком. Об этом он сообщил на пресс- конференции во Владикавказе, организованной правительством Северной Осетии и информационным агентством ТАСС.

3 февраля Гассиев победил кубинца Юниера Дортикоса нокаутом и вышел в финал Всемирной суперсерии бокса в весовой категории до 90,71 кг, а также объединил два титула чемпиона мира по версиям Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA). В финале турнира, который состоится 11 мая, Гассиев встретится с украинцем Александром Усиком.

"Хотелось бы поменять весовую категорию, перейти в супертяжелый вес, потому что она самая престижная, хочу попробовать свои силы там. На сегодняшний день я еще нахожусь в тяжелом весе и мне нужно выиграть свой следующий бой, стать абсолютным чемпионом мира, а дальше поживем - увидим", - сказал Гассиев.