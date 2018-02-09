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Тренер: российским керлингистам необходимо избежать суеты в матчах ОИ в дабл-миксте

Спорт
9 февраля, 5:17 UTC+3 ПХЁНЧХАН Корея/ 9, февраля. /ТАСС

В пятницу россияне в третьем матче турнира оказались сильнее команды Финляндии со счетом 7:5

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Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий

Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий

© Валерий Шарифулин/ТАСС

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 9 февраля. /ТАСС/. Российским керлингистам Анастасии Брызгаловой и Александру Крушельницкому необходимо избежать суеты в матчах Олимпийских игр в дисциплине дабл-микст. Такое мнение журналистам высказал тренер российской пары Василий Гудин.

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В пятницу россияне в третьем матче турнира оказались сильнее команды Финляндии со счетом 7:5. Следующую встречу керлингисты из России проведут позднее в четверг против сборной Китая, начало в 14:05 мск.

"Плохое начало получилось, и этот момент настораживает. Хорошо, что смогли вернуться. Да и соперник позволил это сделать, расслабившись после хорошего задела. Если сложить первую половину матча с командой Норвегии и вторую половину сегодняшней игры, то получился бы идеальный матч", - сказал Гудин.

"Можно сказать, что слишком много суетились в начале, будем стараться избежать этого в следующих матчах", - добавил специалист.

В олимпийском турнире по керлингу среди смешанных пар выступают восемь команд, которые проводят предварительный однокруговой раунд. По его итогам четыре лучшие команды пройдут в полуфинал.

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