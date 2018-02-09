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СМИ: "Эмелек" предложил "Зениту" 550 тысяч долларов за аренду футболиста Нобоа

Спорт
9 февраля, 16:58 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, февраля. /ТАСС

Футболист перешел в петербургскую команду в июне 2017 года

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Кристиан Нобоа

Кристиан Нобоа

© Вячеслав Евдокимов/ТАСС

ТАСС, 9 февраля. Эквадорский футбольный клуб "Эмелек" предложил санкт-петербургскому "Зениту" 550 тысяч долларов за аренду на полгода полузащитника Кристиана Нобоа. Об этом сообщил в Twitter журналист эквадорского радио Caravana Альваро Риера Карбо.

Как отмечает журналист, руководство "Зенита" рассчитывает сохранить эквадорца в команде и задействовать его в матчах "Зенита-2". Однако ранее сам полузащитник рассказал, что хочет вернуться в клуб, в котором играл до переезда в Россию.

Эквадорский футболист перешел в "Зенит" на правах свободного агента в июне 2017 года из "Ростова". Соглашение рассчитано на 3 года.

В составе петербургской команды полузащитник принял участие в двух матчах, не забив ни одного гола.

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