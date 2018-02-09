СМИ: "Эмелек" предложил "Зениту" 550 тысяч долларов за аренду футболиста Нобоа

ТАСС, 9 февраля. Эквадорский футбольный клуб "Эмелек" предложил санкт-петербургскому "Зениту" 550 тысяч долларов за аренду на полгода полузащитника Кристиана Нобоа. Об этом сообщил в Twitter журналист эквадорского радио Caravana Альваро Риера Карбо.

Как отмечает журналист, руководство "Зенита" рассчитывает сохранить эквадорца в команде и задействовать его в матчах "Зенита-2". Однако ранее сам полузащитник рассказал, что хочет вернуться в клуб, в котором играл до переезда в Россию.

Si Christian Noboa llegara a un acuerdo con Zenit para venir a reforzar a @CSEmelec por los primeros 6 meses del año, costaría $550.000 dólares... Después Noboa se reunió con dirigentes rusos y le dijeron que quieren que se quede en el club (juega en reservas). El tema sigue. — Álvaro Riera Carbo (@AlvaritoPlaya1) 8 февраля 2018 г.

Эквадорский футболист перешел в "Зенит" на правах свободного агента в июне 2017 года из "Ростова". Соглашение рассчитано на 3 года.

В составе петербургской команды полузащитник принял участие в двух матчах, не забив ни одного гола.