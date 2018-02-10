Первые пять комплектов медалей будут разыграны в субботу на Олимпиаде в Пхёнчхане

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 10 февраля. /ТАСС/. Олимпийские чемпионы в лыжных гонках, шорт-треке, конькобежном спорте, биатлоне и прыжках на лыжах с трамплина определятся в субботу на Играх в южнокорейском Пхёнчхане.

Первая медальная гонка Олимпиады стартует в 10:15 мск, лыжницы разыграют награды в скиатлоне (15 км). На старт выйдут 62 спортсменки, в том числе российские лыжницы Анастасия Седова (11-й номер), Наталья Непряева (12-й), Юлия Белорукова (26-й) и Алиса Жамбалова (34-й).

В нынешнем кубковом сезоне скиатлон прошел в начале декабря в норвежском Лиллехаммере и завершился победой шведки Шарлотт Каллы. Лучшей из россиянок стала Непряева, которая заняла девятое место. Четыре года назад в Сочи в скиатлоне победила норвежка Марит Бьорген, которая в Пхёнчхане стартует под восьмым номером.

В 14:15 мск на старт спринтерской дистанции 7,5 км выйдут биатлонистки, в том числе Татьяна Акимова и Ульяна Кайшева. В нынешнем кубковом сезоне в спринтерском зачете лидирует олимпийская чемпионка Сочи в этом виде Анастасия Кузьмина из Словакии, которая выиграла две гонки. По одной победе на этапах у немки Дениз Херрман, Дарьи Домрачевой из Белоруссии и норвежки Тириль Экхофф.

В 14:00 мск стартуют соревнования по конькобежному спорту, женщины будут соперничать на дистанции 3000 м. На старт выйдут 24 участницы, в том числе и Наталья Воронина, которая включена в 12-й забег - вместе с трехкратной олимпийской чемпионкой и 17-кратной чемпионкой мира Мартиной Сабликовой из Чехии. Воронина в декабре выиграла этап Кубка мира в американском Солт-Лейк-Сити на этой дистанции.

Выступят в субботу и олимпийская чемпионка Сочи этом виде Ирен Вюст из Нидерландов, а также 45-летняя немка Клаудия Пехштайн - пятикратная олимпийская чемпионка, которая побеждала еще на Играх 1994 года в Лиллехаммере. В нынешнем кубковом сезоне Пехштайн выигрывала на дистанции 5000 метров и в масс-старте.

Надежды на Елистратова

В первый день соревнований по шорт-треку будут разыграны награды у мужчин на дистанции 1500 м, а также пройдут предварительные забеги у женщин на 500 м и в женской эстафете на 3000 м. Мужской финал на 1500 м начнется в 15:28 мск.

В квалификации на дистанции 1500 м у мужчин в первой же группе стартует Семен Елистратов - олимпийский чемпион Сочи в эстафете. На дистанции 1500 м Елистратов является чемпионом мира 2015 года и чемпионом Европы - 2016, тогда как на первенстве Европы нынешнего года в Дрездене он стал вторым, уступив одному из главных фаворитов Игр - Шинки Кнегту из Нидерландов. В розыгрыше Кубка мира нынешнего сезона на дистанции 1500 м не оказалось равных южнокорейскому спортсмену Хван Дэ Хону.

В пятом квалификационном забеге стартует 19-летний Александр Шульгинов, в шестом - его ровесник Павел Ситников. Всего на старт в этом виде программы выйдут 36 спортсменов, по три лучших в каждом забеге выходят в полуфинал. В полуфинале запланированы три забега, за медали продолжат бороться шесть шорт-трекистов.

В квалификации на дистанции 500 м у женщин стартуют Софья Просвирнова и Эмина Малагич, решающая стадия в этом виде, начиная с 1/4 финала, пройдет 13 февраля. Наконец, в квалификации женской эстафеты российские спортсменки (Просвирнова, Малагич, Екатерина Ефременкова и Екатерина Константинова) стартуют в первой группе - вместе с соперницами из Венгрии, Канады и Южной Кореи, тогда как второй забег составят команды Италии, Китая, Нидерландов и Японии. В главный финал выходят по две лучшие команды в каждом забеге, медали в этом виде программы будут разыграны 20 февраля.

В прыжках на лыжах с трамплина мужчины проведут финальный раунд на среднем трамплине, где квалификацию преодолели четыре российских спортсмена - Евгений Климов, Денис Корнилов, Алексей Ромашов и Михаил Назаров. Первая финальная попытка запланирована на 15:35 мск, вторая - на 16:35 мск.

Брызгалова и Крушельницкий против южнокорейцев и канадцев

В субботу очередные два матча проведут российские керлингисты, Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий продолжают выступления в дабл-миксте. После четырех туров они входят в лидирующую группу команд, одержавших по три победы, такого результата также добились сборные Канады, Норвегии и Швейцарии. В 03:05 мск российские керлингисты встретятся с соперниками из Южной Кореи, которые на Олимпиаде выиграли два матча при двух поражениях.

В шестом туре в 14:05 мск Брызгалова и Крушельницкий сыграют против команды Канады, которая является одним из главных фаворитов олимпийского турнира. Канадцев в Пхёнчхане представляют олимпийские чемпионы Кэйтлин Лоуиз и Джон Моррис, единственное пока поражение на турнире они потерпели от норвежцев (6:9). Лоуиз - чемпионка Игр в Сочи в составе женской сборной Канады, Моррис побеждал в составе мужской команды в 2010 году в Ванкувере.

В полуфинал выходят четыре лучшие команды из восьми, так что две победы в субботу фактически гарантируют российским керлингистам участие в плей-офф.

В 13:10 мск начинается турнир саночников, в субботу состоятся две первые (из четырех) попытки у мужчин на одиночных санях. В этом виде программы на медали смогут претендовать два российских саночника - Семен Павличенко и Роман Репилов. Всего на старт выйдут 40 спортсменов, среди них также Степан Федоров. Репилов и Павличенко заняли третье и четвертое места в общем зачете Кубка мира нынешнего сезона, уступив лишь двукратному олимпийскому чемпиону немцу Феликсу Лоху и австрийцу Вольфгангу Киндлю.

Третья и четвертая попытки в этом виде состоятся в воскресенье.

Старт женского хоккейного турнира

В субботу начинаются соревнования среди хоккеисток, пройдут матчи в группе В. В 10:40 мск сыграют команды Японии и Швеции, в 15:10 мск на лед выйдут хоккеистки Швейцарии и объединенной команды Кореи.

На предварительной стадии восемь команд разделены на две группы, причем в группе А выступают сильнейшие сборные - Канады, США, Финляндии, а также российские хоккеистки, которые свои матчи проведут 11 февраля против канадок, 13 февраля - американок и 15 февраля - финок. Две лучшие команды группы А выходят в полуфинал, в 1/4 финала сыграют третья и четвертая сборные группы А и первые две команды группы В.

Соревнования сноубордистов стартуют в субботу квалификацией в мужском слоупстайле. Первая группа будет состязаться в 04:00 мск, вторая - в 07:00 мск, в каждой группе участникам предстоят две попытки. В первую группу включен россиянин Влад Хадарин, который получил последний, 19-й, стартовый номер.

Финал в этом виде программы запланирован на воскресенье.