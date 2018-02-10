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Мэр: сборная Испании сделала отличный выбор, решив базироваться в академии "Краснодара"

Спорт
10 февраля, 1:58 UTC+3 КРАСНОДАР КРАСНОДАР 10, февраля. /ТАСС

Евгений Первышов назвал большим подарком будущий приезд испанской команды в Краснодар

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КРАСНОДАР, 10 февраля. /ТАСС/. Сборная Испании сможет тренироваться во время чемпионата мира в одной из лучших в РФ футбольных академий, а значит, команда сделала отличный выбор, решив базироваться в Краснодаре, считает мэр города Евгений Первышов.

Ранее Международная федерация футбола (ФИФА) опубликовала список тренировочных баз, которые будут использовать команды во время ЧМ-2018. В Краснодарском крае будут базироваться сборные Испании (в Краснодаре), Польши и Бразилии (в Сочи), Дании (в Анапе), Исландии и Швеции (в Геленджике).

"К сожалению, Краснодар не принимает игры чемпионата. Но мы не остаемся в стороне. Хочу заметить, что команда сделала отличный выбор и будет тренироваться на базе одной из лучших академий футбола в нашей стране", - сказал ТАСС Первышов.

Он отметил, что "Краснодар болеет футболом". "Это очень ярко доказал недавний матч юношеских команд "Краснодара" и "Реала" (игра за выход в 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА прошла в Краснодаре 7 февраля - прим. ТАСС). Полный стадион - больше 30 тысяч зрителей. А теперь к нам приедут мэтры, одна из сильнейших и любимых горожанами команд, принимать сборную Испании - это, конечно, большой подарок", - добавил мэр.

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. В Сочи пройдут матчи группового этапа Португалия - Испания (15 июня), Бельгия - Панама (18 июня), Германия - Швеция (23 июня), Австралия - Перу (26 июня).

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