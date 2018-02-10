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Президент клуба НХЛ "Оттава" Ансельми ушел в отставку

Спорт
10 февраля, 3:31 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, февраля. /ТАСС

Также сообщается о продлении контракта с генеральным менеджером "Сенаторз" Пьером Дорионом

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ТАСС, 10 февраля. Том Ансельми ушел в отставку с постов президента и исполнительного директора клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Оттава". Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Причина прекращения сотрудничества клуба с функционером не сообщается.

"Мы благодарим Ансельми за работу в команде и желаем ему успехов в карьере", - говорится в сообщении. Также пресс-служба клуба объявила о продлении контракта с генеральным менеджером Пьером Дорионом до конца сезона-2021/22.

Ансельми занял пост президента клуба 25 января 2017 года. В текущем сезоне "Оттава" занимает 15-е место в Восточной конференции, набрав 47 очков в 53 матчах. В прошлом сезоне клуб дошел до финала конференции, где уступил в серии будущему обладателю Кубка Стэнли - "Питтсбургу".

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