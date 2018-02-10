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Легкоатлетка Сидорова выиграла турнир во Франции в прыжках с шестом

Спорт
10 февраля, 4:22 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, февраля. /ТАСС

Россиянка, выступающая на международных соревнованиях в нейтральном статусе, показала результат 4,72 метра, установив рекорд турнира

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Анжелика Сидорова

Анжелика Сидорова

© Валерий Шарифулин/ТАСС

ТАСС, 10 февраля. Российская прыгунья с шестом Анжелика Сидорова одержала победу на турнире во французском Обонне. Об этом сообщает пресс-служба Всероссийской федерации легкой атлетики.

Россиянка, выступающая на международных соревнованиях в нейтральном статусе, показала результат 4,72 метра, установив рекорд турнира. Турнир в Обонне стал первым международным стартом для Сидоровой в текущем году.

17 января на московском Мемориале Дьячкова-Озолина Сидорова одержала победу с результатом 4,76 м. 25 января спортсменка получила от Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) допуск к зарубежным стартам в сезоне-2018.

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