Легкоатлетка Сидорова выиграла турнир во Франции в прыжках с шестом

ТАСС, 10 февраля. Российская прыгунья с шестом Анжелика Сидорова одержала победу на турнире во французском Обонне. Об этом сообщает пресс-служба Всероссийской федерации легкой атлетики.

Россиянка, выступающая на международных соревнованиях в нейтральном статусе, показала результат 4,72 метра, установив рекорд турнира. Турнир в Обонне стал первым международным стартом для Сидоровой в текущем году.

17 января на московском Мемориале Дьячкова-Озолина Сидорова одержала победу с результатом 4,76 м. 25 января спортсменка получила от Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) допуск к зарубежным стартам в сезоне-2018.