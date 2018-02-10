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Жуков назвал бронзу Елистратова на ОИ хорошим подспорьем для остальных российских атлетов

Спорт
10 февраля, 16:09 UTC+3 ПХЁНЧХАН /Корр. ТАСС, Вероника Советова

Президент Олимпийского комитета России отметил, что спортсмен блестяще выступал на предыдущих Олимпийских играх в Сочи

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Семен Елистратов

Семен Елистратов

© EPA-EFE/HOW HWEE YOUNG

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 10 февраля. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Бронзовая медаль шорт-трекиста Семена Елистратова является хорошим подспорьем для всей команды олимпийских атлетов из России на Олимпийских играх. Такое мнение ТАСС высказал по телефону президент Олимпийского комитета России Александр Жуков.

Елистратов принес первую медаль команде олимпийских атлетов из России, завоевав бронзу на дистанции 1500 метров с результатом 2 минуты 10,687 секунды. Победу одержал южнокорейский спортсмен Лим Хё Чжун, установив новый олимпийский рекорд (2.10,485). Вторым стал голландец Шинки Кнегт (2.10,555).

"Я знал, что он не подведет, мы на него всегда надеемся. И в Сочи он блестяще выступал - важно, что мы в первый же день завоевали медаль. Это хорошее подспорье для всей команды - он хорош и на 1000, и на 500 метров", - сказал Жуков.

Елистратов является олимпийским чемпионом Игр 2014 года, победив в эстафете.

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