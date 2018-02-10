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Акимова посетовала, что без Шипулина и Юрловой на ОИ не чувствуется биатлонной атмосферы

Спорт
10 февраля, 16:14 UTC+3 ПХЁНЧХАН Корея/ 10, февраля. /ТАСС

Антон Шипулин и Екатерина Юрлова-Перхт не получили от МОК приглашения для участия в Играх

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Татьяна Акимова

Татьяна Акимова

© Сергей Бобылев/ТАСС

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 10 февраля. /ТАСС/. Россиянка Татьяна Акимова отметила, что в отсутствии ее соотечественников Антона Шипулина и Екатерины Юрловой-Перхт на Олимпийских играх в Пхёнчхане не ощущается биатлонная атмосфера. Об этом спортсменка рассказала журналистам после окончания соревнований.

Акимова в субботу, в дебютной гонке на Олимпиаде заняла 20-е место. По причине дисквалификации национального олимпийского комитета россияне на Олимпиаде выступают в усеченном составе в статусе олимпийских атлетов из России. Всего на Игры приглашения получили два биатлониста и две биатлонистки.

"Без Кати Юрловой и Антона Шипулина не чувствуется биатлонной атмосферы", - отметила Акимова.

"Мы с Ульяной Кайшевой тут вдвоем, и хочется выступать как можно лучше, делать все возможное, и по этой причине немного накручивала себя. Видимо, это напряжение и повлияло на меня, потому что физическое состояние на тренировке у меня было хорошее. Думаю, что дальше будет лучше", - отметила она.

Женская гонка преследования на Олимпиаде пройдет в понедельник.

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