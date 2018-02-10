Акимова посетовала, что без Шипулина и Юрловой на ОИ не чувствуется биатлонной атмосферы

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 10 февраля. /ТАСС/. Россиянка Татьяна Акимова отметила, что в отсутствии ее соотечественников Антона Шипулина и Екатерины Юрловой-Перхт на Олимпийских играх в Пхёнчхане не ощущается биатлонная атмосфера. Об этом спортсменка рассказала журналистам после окончания соревнований.

Акимова в субботу, в дебютной гонке на Олимпиаде заняла 20-е место. По причине дисквалификации национального олимпийского комитета россияне на Олимпиаде выступают в усеченном составе в статусе олимпийских атлетов из России. Всего на Игры приглашения получили два биатлониста и две биатлонистки.

"Без Кати Юрловой и Антона Шипулина не чувствуется биатлонной атмосферы", - отметила Акимова.

"Мы с Ульяной Кайшевой тут вдвоем, и хочется выступать как можно лучше, делать все возможное, и по этой причине немного накручивала себя. Видимо, это напряжение и повлияло на меня, потому что физическое состояние на тренировке у меня было хорошее. Думаю, что дальше будет лучше", - отметила она.

Женская гонка преследования на Олимпиаде пройдет в понедельник.