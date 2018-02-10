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Гарт рассчитывала, что российские саночники в первых заездах на Олимпиаде выступят лучше

Спорт
10 февраля, 16:31 UTC+3 ПХЁНЧХАН Корея/ 10, февраля. /ТАСС

Президент Федерации санного спорта России надеется, что спортсмены улучшат результаты в заездах 11 февраля

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Президент Федерации санного спорта России Наталия Гарт

Президент Федерации санного спорта России Наталия Гарт

© Михаил Джапаридзе/ТАСС

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 10 февраля. /ТАСС/. Российские саночники Семен Павличенко, Роман Репилов и Степан Федоров в первых двух заездах на Олимпийских играх в Пхёнчхане могли выступить куда лучше. Об этом сообщила журналистам президент Федерации санного спорта России Наталия Гарт.

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После первых двух заездов Репилов занимает третье место, Федоров - 13-е, а чемпион мира 2015 года Павличенко - 17-е. Лидерство захватил немец Феликс Лох.

"Я рассчитывала, что наши саночники выступят сегодня лучше, - сказала Гарт. - Очень обидно за Семена Павличенко, он в первом заезде допустил серьезные ошибки, которые саночнику его уровня несвойственны. Роман Репилов, конечно, выступил достойно, но и он сегодня не сумел до конца реализовать себя. Немного большего я ожидала от Федорова, который умеет отлично проходить первую часть трассы, но часто делает ошибки на второй".

"Теперь будем надеяться, что завтрашние два заезда сложатся более удачно для наших ребят", - заключила глава Федерации санного спорта России.

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