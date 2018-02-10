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Репилов: битва за олимпийское золото после двух заездов не заканчивается

Спорт
10 февраля, 16:28 UTC+3 ПХЁНЧХАН Корея/ 10, февраля. /ТАСС

По итогам двух попыток российский саночник занимает третье место на Олимпиаде в Пхёнчхане

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Роман Репилов

Роман Репилов

© AP Photo/Wong Maye-E

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 10 февраля. /ТАСС/. Российский саночник Роман Репилов, занимающий третье место после двух заездов в соревнованиях в одноместных санях на Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане, считает, что вся борьба за золото еще впереди. Об этом он сообщил журналистам.

По итогам двух попыток лидирует немец Феликс Лох. Второе место занимает австриец Давид Гляйршер. Репилов проигрывает лидеру 0,217 секунды.

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"Оба заезда получились у меня быстрыми, но из-за того, что я очень хотел подняться как можно выше, это меня немного и погубило, грубо говоря, - признался Репилов. - Я совершил в одном из заездов такую ошибку, которую не должен был совершить. Нужно было быть немного повнимательней".

"Я бы не стал валить все на то, что от нас ждут медалей, хотя все это, конечно, немного давит, но лично я стараюсь от всего абстрагироваться. Передо мной стоит задача сделать чисто все четыре заезда, и я не буду сейчас говорить о завтрашнем дне, но скажу, что битва за медали не закончена. Она только началась", - подытожил спортсмен.

Заключительные заезды пройдут 11 февраля. Олимпийские игры в Пхёнчхане завершатся 25 февраля.

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