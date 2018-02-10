Веденин: любая медаль российских лыжников на Олимпиаде будет большим успехом

ТУЛА, 10 февраля. /Корр. ТАСС Артем Крук/. Медаль любого достоинства, завоеванная российскими лыжниками на Олимпийских играх в Пхёнчхане, будет хорошим результатом. Такое мнение ТАСС высказал двукратный олимпийский чемпион и двукратный чемпион мира по лыжным гонкам Вячеслав Веденин.

"Самых сильных наших лыжников отстегнули. Это Олимпиада, там слабых нет, у всех команд выступают лучшие, нашим молодым ребятам будет тяжело. Хорошо бы хоть кто-нибудь зацепил медаль. В такой ситуации любая завоеванная медаль в лыжных гонках будет большим успехом", - считает Веденин.

Международный олимпийский комитет не пригласил на Олимпиаду российских лыжников: олимпийского чемпиона Александра Легкова, двукратного чемпиона мира Сергея Устюгова, чемпиона мира Максима Вылегжанина, Глеба Ретивых, Евгения Белова, Александра Бессмертных, Евгению Шаповалову и Наталью Матвееву.

Олимпийские игры в Пхёнчхане завершатся 25 февраля.