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Корнилов: российские прыгуны с трамплина не ощущают негатива со стороны соперников на ОИ

Спорт
10 февраля, 18:52 UTC+3 ПХЁНЧХАН Корея/ 10, февраля. /ТАСС

Спортсмен отметил, что соперники с пониманием относятся к положению россиян

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Денис Корнилов

Денис Корнилов

© EPA-EFE/DIEGO AZUBEL

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 10 февраля. /ТАСС/. Российские прыгуны на лыжах с трамплина на Олимпийских играх в Пхёнчхане, где они вынуждены выступать под олимпийским флагом, не ощущают негативного отношения к себе со стороны соперников. Об этом журналистам рассказал Денис Корнилов, который стал лучшим из россиян в соревнованиях на среднем трамплине.

Корнилов, для которого нынешняя Олимпиада стала четвертой в карьере, по итогам двух попыток занял 24-е место.

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"Самыми запоминающимися Играми у спортсменов обычно являются первые. Здесь же я пока могу лишь сказать, что ничего негативного я не вижу. Отношение к нам как к спортсменам и атлетам из России хорошее, никаких подстав не ощущаю, тем более что многие понимают наше положение. Все вполне лояльно относятся", - сказал Корнилов.

"Во внесоревновательное время посещают разные мысли: и неприятно, и обидно, и досадно. Переживаю за тех ребят, которых сначала лишили медали, а потом вернули. Просто кошмар, так их всех задергали. Очень жаль, что они не смогли поехать, но на трамплине таких мыслей нет, просто делаешь свое дело", - добавил он.

Россияне на Олимпиаде по причине дисквалификации национального олимпийского комитета за допинговые нарушения на Играх в Сочи выступают в статусе олимпийских атлетов из России.

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