Конькобежный фестиваль "Московские молнии" прошел в рамках Дня зимних видов спорта на ВДНХ

МОСКВА, 10 февраля. /Корр. ТАСС Максим Пахомов/. Конькобежный фестиваль "Московские молнии" прошел на катке ВДНХ в Москве в пятый раз в истории. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

В забеге вокруг фонтана "Дружба народов" приняли участие конькобежцы из ДЮСШ Москвы. Победителем соревнований среди мужчин стал Евгений Филипенко, среди девушек - Екатерина Кес. Также состоялся символический забег заслуженных профессионалов российского конькобежного спорта, участие в котором приняли олимпийский чемпион и руководитель департамента спорта и туризма Москвы Николай Гуляев, а также Андрей Бахвалов, Лада Задонская и Денис Юсков.

"Этот турнир мы проводим уже пять лет. Год от года он только набирает популярность. Наша основная задача - популяризация конькобежного спорта, при этом не только классического конькобежного спорта, но и занятия на льду семьями. В этом году мы приурочили "Московские молнии" к старту Олимпиады", - рассказал ТАСС Гуляев.

В фестивале "Московские молнии" после забегов профессиональных спортсменов смогли принять участие обычные посетители катка на ВДНХ, которым было предложено продемонстрировать свои умения в скоростном катании на льду в забегах на 100 м. Каждый участник получил от организаторов памятные подарки.