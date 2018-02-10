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Конькобежный фестиваль "Московские молнии" прошел в рамках Дня зимних видов спорта на ВДНХ

Спорт
10 февраля, 19:39 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Максим Пахомов

Состоялся забег вокруг фонтана "Дружба народов"

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МОСКВА, 10 февраля. /Корр. ТАСС Максим Пахомов/. Конькобежный фестиваль "Московские молнии" прошел на катке ВДНХ в Москве в пятый раз в истории. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

В забеге вокруг фонтана "Дружба народов" приняли участие конькобежцы из ДЮСШ Москвы. Победителем соревнований среди мужчин стал Евгений Филипенко, среди девушек - Екатерина Кес. Также состоялся символический забег заслуженных профессионалов российского конькобежного спорта, участие в котором приняли олимпийский чемпион и руководитель департамента спорта и туризма Москвы Николай Гуляев, а также Андрей Бахвалов, Лада Задонская и Денис Юсков.

"Этот турнир мы проводим уже пять лет. Год от года он только набирает популярность. Наша основная задача - популяризация конькобежного спорта, при этом не только классического конькобежного спорта, но и занятия на льду семьями. В этом году мы приурочили "Московские молнии" к старту Олимпиады", - рассказал ТАСС Гуляев.

В фестивале "Московские молнии" после забегов профессиональных спортсменов смогли принять участие обычные посетители катка на ВДНХ, которым было предложено продемонстрировать свои умения в скоростном катании на льду в забегах на 100 м. Каждый участник получил от организаторов памятные подарки.

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