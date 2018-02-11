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Супергигант на Олимпиаде перенесен с 15 на 16 февраля

Спорт
11 февраля, 5:06 UTC+3 ПХЁНЧХАН Корея/ 11, февраля. /ТАСС

В числе заявленных на супергигант значится представитель команды олимпийских атлетов из России Павел Трихичев

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ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 11 февраля. /ТАСС/. Финальные соревнования по горнолыжному спорту в супергиганте среди мужчин на Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане перенесены с четверга (15 февраля) на пятницу (16 февраля). Об этом говорится в пресс-релизе Международной федерации лыжного спорта (FIS), оказавшемся в распоряжении ТАСС.

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Это решение было принято по причине того, что ранее из- за сильного ветра соревнования горнолыжников в скоростном спуске, которые должны были стартовать в 05:00 мск в воскресенье, были перенесены на 15 февраля. Соревнования по горнолыжному спорту в рамках Игр проходят на стадионе в Чунбоне.

В числе заявленных на супергигант значится представитель команды олимпийских атлетов из России Павел Трихичев.

Олимпийские игры завершатся 25 февраля.

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