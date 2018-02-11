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Соревнования по горнолыжному спорту на Олимпиаде перенесены на 15 февраля из-за непогоды

Спорт
11 февраля, 2:26 дата обновления: 11 февраля, 3:44 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, февраля. /ТАСС

Состязания в скоростном спуске должны были стартовать в 05:00 мск

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© EPA-EFE/CHRISTIAN BRUNA

ТАСС, 11 февраля. Соревнования по горнолыжному спорту в скоростном спуске среди мужчин на Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане перенесены на четверг (15 февраля) из-за сильного ветра. Об этом сообщает AFP.

Ранее Международная федерация лыжного спорта (FIS) сообщила, что соревнования, которые должны были стартовать в 05:00 мск в воскресенье, отложены. Соревнования по горнолыжному спорту в рамках Игр проходят на стадионе в Чунбоне, в субботу из-за сильного ветра уже была отложена тренировка горнолыжников перед воскресными стартами, тогда сообщалось, что в случае неблагоприятных погодных условий скоростной спуск может быть перенесен на понедельник.

Российских спортсменов нет в списке 60 участников, которые будут бороться за медали в скоростном спуске.

Олимпийские игры завершатся 25 февраля.

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