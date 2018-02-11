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Демченко: саночник Павличенко мог заявить о несправедливом отношении из-за провала на ОИ

Спорт
11 февраля, 18:23 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, февраля. /ТАСС

Ранее Семен Павличенко заявил, что Демченко препятствовал его общению с Романом Репиловым, с которым их связывают дружеские отношения

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Главный тренер сборной России по санному спорту Альберт Демченко

Главный тренер сборной России по санному спорту Альберт Демченко

© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Сильнейшее разочарование от неудачного выступления на Олимпиаде могло стать причиной резкого выступления одного из ведущих отечественных саночников Семена Павличенко в адрес главного тренера национальной команды Альберта Демченко, по настоянию которого спортсмен вынужден был тестировать на последних тренировках сани своего партнера по команде Романа Репилова. Своим мнением о причинах, побудивших Павличенко сделать резкое заявление, поделился с ТАСС по телефону сам Демченко.

Павличенко, который занял на Играх в Пхёнчхане очень низкое для себя 14-е место, заявил журналистам, что не был полноценно готов к борьбе за награды, так как был вынужден во время последних тренировок на трассе тестировать сани своего товарища по команде Романа Репилова, на которого, как считает спортсмен, и была сделана основная ставка. Павличенко также добавил, что Демченко препятствовал его общению с Репиловым, с которым их связывают дружеские отношения.

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Семен Павличенко

Саночник Семен Павличенко: Олимпиада ничем не отличается от чемпионата мира

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"Это мысли Семена, я просто каждому даю рекомендации, а Роману перед Олимпиадой посоветовал уйти в себя и поменьше общаться, чтобы сконцентрироваться. Это просто советы, я рекомендовал Роману готовиться в себе, не знаю, почему Семен так решил. Может, это из-за того, что он очень надеялся на медали, произошла эта ситуация. Мне сложно это комментировать", - заметил Демченко.

Павличенко - чемпион мира 2015 года. По итогам Кубка мира-2017/18 занял четвертое место, совсем немного уступив Репилову, который завершил сезон третьим.

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