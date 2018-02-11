Ваш регион:
Олимпиада-2018
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.02:
$ 58.17
€ 71.39
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Сборная России по мини-футболу вернулась в Москву с чемпионата Европы в Словении

Спорт
11 февраля, 22:14 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, февраля. /ТАСС

Россияне завоевали на турнире бронзовые медали

Поделиться
Материал из 1 страницы
Сборная России по мини-футболу

Сборная России по мини-футболу

© EPA-EFE/IGOR KUPLJENIK

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Сборная России по мини-футболу, завоевавшая бронзовые медали на чемпионате Европы в Словении, вернулась в Москву. Самолет со спортсменами приземлился в аэропорту "Шереметьево", передает с места событий корреспондент ТАСС.

Турнир завершился в субботу в Любляне. В матче за третье место российская команда переиграла сборную Казахстана со счетом 1:0. Золотые медали впервые в истории завоевали португальцы, переигравшие в финале испанцев со счетом 3:2 в дополнительное время.

Сборная России выигрывала чемпионат Европы в 1999 году. Пять раз россияне становились серебряными призерами, в том числе трижды при нынешнем тренере Сергее Скоровиче (2012, 2014, 2016). Бронзовые медали, завоеванные на прошедшем турнире, стали третьими для российской команды на чемпионатах Европы.

Смотрите также

Алаев: сборная России по мини-футболу показала высочайший уровень игры на ЧЕ

Андреев: сборную России по мини-футболу в ближайшее время ждет смена поколений

Алаев: ЧЕ по мини-футболу был организован на высоком уровне, расстроило только судейство

Глава АМФР: контракт с тренером сборной РФ по мини-футболу Скоровичем нужно продлить

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Узнайте, где кандидаты берут деньги на избирательную кампанию
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
МЧС завершило спасательную операцию на месте крушения Ан-148
2
Илья Авербух оценил шансы российских фигуристов на Олимпиаде-2018
3
Более 60 пассажиров разбившегося Ан-148 были жителями Оренбургской области
4
Что известно о крушении Ан-148 в Подмосковье
5
Демченко: саночник Павличенко мог заявить о несправедливом отношении из-за провала на ОИ
6
Список пассажиров и членов экипажа Ан-148
7
Фигуристка Загитова выиграла произвольную программу в командном турнире на ОИ-2018
Темы дня
Новости партнеров
Реклама