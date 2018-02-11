Сборная России по мини-футболу вернулась в Москву с чемпионата Европы в Словении

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Сборная России по мини-футболу, завоевавшая бронзовые медали на чемпионате Европы в Словении, вернулась в Москву. Самолет со спортсменами приземлился в аэропорту "Шереметьево", передает с места событий корреспондент ТАСС.

Турнир завершился в субботу в Любляне. В матче за третье место российская команда переиграла сборную Казахстана со счетом 1:0. Золотые медали впервые в истории завоевали португальцы, переигравшие в финале испанцев со счетом 3:2 в дополнительное время.

Сборная России выигрывала чемпионат Европы в 1999 году. Пять раз россияне становились серебряными призерами, в том числе трижды при нынешнем тренере Сергее Скоровиче (2012, 2014, 2016). Бронзовые медали, завоеванные на прошедшем турнире, стали третьими для российской команды на чемпионатах Европы.