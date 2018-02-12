В понедельник на Олимпиаде в Пхёнчхане завершится командный турнир фигуристов

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 12 февраля. /ТАСС/. Восемь комплектов медалей будет разыграно в понедельник на зимних Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане. Определятся олимпийские чемпионы в фигурном катании, биатлоне, сноуборде, горнолыжном спорте, конькобежном спорте, прыжках на лыжах с трамплина и фристайле.

Завершается командный турнир по фигурному катанию, где российские спортсмены после произвольной программы в танцах занимают второе место, на шесть очков отставая от лидирующих канадцев и на три балла опережая команду США, на четыре - Италии, на семь - Японии. Сборные Китая, Германии, Израиля, Южной Кореи и Франции уже прекратили борьбу за медали.

В 4:00 мск исполнять произвольную программу выйдут мужчины, где Михаил Коляда в первый день турнира выступил неудачно, в короткой программе заняв лишь восьмое место. Произвольную программу Коляда будет исполнять первым. Его главные конкуренты - канадец Патрик Чан (третье место в короткой программе) и американец Адам Риппон, который заменил в составе Натана Чена. Не выступит в произвольной программе и японец Сёма Уно, который показал лучший результат в короткой программе, но был заменен на Кейдзи Танаку, на лед также выйдет итальянец Маттео Риццо.

В 5:10 мск стартует произвольная программа у женщин, где Алина Загитова заменила победившую накануне в короткой программе с мировым рекордом Евгению Медведеву. В этом виде также выступят американка Мирай Нагасу, японка Каори Сакамото, канадка Габриэль Дэйлман и итальянка Каролина Костнер. Сборные Канады и США также произвели замены - короткую программу исполняли Кэйтлин Осмонд и Брэди Теннелл, занявшие соответственно третье и пятое места. Второй же стала итальянка Костнер, которая наверняка составит главную конкуренцию Загитовой в произвольной программе.

Завершится командный турнир произвольным танцем, запланированным на 6:20 мск. В этом виде выступят олимпийские чемпионы Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев, в короткой программе они стали третьими, уступив и канадскому дуэту Тесса Вирчу и Скотт Моир, и американцам Майе и Алексу Шибутани. В танцах также выступят японцы Кана Мурамото и Крис Рид, а также итальянцы Анна Каппеллини и Лука Ланотте.

Брызгалова и Крушельницкий надеются на реванш

В понедельник пройдут полуфинальные матчи в керлинге в дисциплине дабл-микст. В 14:05 мск Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий встретятся с соперниками из Швейцарии (Женни Перре и Мартин Риос), которые в воскресенье обыграли российскую пару в заключительном матче предварительного раунда - 9:8.

Во втором полуфинале в 3:05 сыграют команды Канады и Норвегии. Норвежские керлингисты сумели нанести канадцам единственное поражение на групповом турнире - 9:6.

В 15:00 мск стартует финал в мужском могуле - дисциплине фристайла. В пятницу в первой квалификации успешно выступил бронзовый призер Олимпийских игр в Сочи Александр Смышляев. Российский фристайлист показал второй результат, уступив лишь вице-чемпиону сочинских Игр канадцу Микаэлю Кингсбери. Пятничная квалификация определила первую десятку финалистов, еще 10 участников определятся во второй квалификации, которая стартует в понедельник в 13:30 мск.

В биатлоне пройдут гонки преследования: в 13:10 начнется женская на 10 км, в 15:00 - мужская на 12,5 км. В женском пасьюте стартуют Татьяна Акимова (отставание в 1 минуту 18 секунд от лидера - немки Лауры Дальмайер) и Ульяна Кайшева (1 минута 52 секунды). В мужской гонке на старт выйдет единственный российский биатлонист - Антон Бабиков, который стартует 57-м с отставанием от лидера, немца Арнда Пайффера, в 2 минуты 10 секунд. Матвей Елисеев накануне в спринте финишировал лишь 83-м и в гонку преследования не отобрался.

В 4:15 мск начнется первая попытка у горнолыжниц в гигантском слаломе, на 7:45 запланирована вторая. Среди 81 участницы - 19-летняя Анастасия Силантьева. Лидеры сезона в этом виде - бронзовый призер Игр в Сочи в гигантском слаломе немка Виктория Ребенсбург, француженка Тесса Ворлей и американка Микаэла Шиффрин.

В 15:30 состоится первая попытка в прыжках на лыжах с трамплина среди женщин, в числе участниц - Ирина Аввакумова, Анастасия Баранникова, Александра Кустова и Софья Тихонова. На старт выйдут 35 спортсменок, из которых 30 получат шанс на финальную попытку в 16:35. 26-летняя Аввакумова занимает пятое место в общем зачете Кубка мира нынешнего сезона, дважды она попадала в число призеров на этапах. Лидер сезона - норвежка Марен Лундбю, которая победила на семи турнирах, тогда как титул чемпионки 2014 года в Сочи будет защищать немка Карина Фогт.

Сноубордистки остались без квалификации

Российская сноубордистка Софья Федорова выйдет на старт финальных соревнований по слоупстайлу - в 4:00 мск пройдет первая попытка, в 4:33 - вторая. Накануне из-за плохой погоды была отменена квалификация в этом виде, организаторы допустили всех участниц в финал, причем третья финальная попытка также не состоится.

19-летняя Федорова в нынешнем сезоне занимала шестое и восьмое места на кубковых этапах. Главным фаворитом соревнований по слоупстайлу является олимпийская чемпионка Сочи американка Джеми Андерсон.

В 7:30 мск женщины начнут квалификацию в другом виде сноуборда - хафпайпе. Российские сноубордистки в этом виде не представлены.

В 15:30 мск стартуют соревнования по конькобежному спорту - на дистанции 1500 м у женщин. Среди 28 участниц россиянок нет, главные фавориты в этом виде - четырехкратная олимпийская чемпионка и 18-кратная чемпионка мира Ирен Вюст из Нидерландов, победившая в нынешнем сезоне на четырех кубковых этапах японка Михо Такаги и чемпионка мира 2017 года на дистанции 1500 м американка Хитер Ричардсон-Бергсма.

В 13:50 мск стартуют соревнования у саночниц - женщинам предстоят две первые попытки. На старт выходит Екатерина Батурина, лучший результат которой в нынешнем кубковом сезоне - седьмое место в австрийском Инсбруке. В общем зачете Кубка мира победила двукратная олимпийская чемпионка Сочи и семикратная чемпионка мира Натали Гайзенбергер из Германии, в число призеров вошли еще одна немка Даяна Айтбергер и Саммер Бритчер из США, на медали в этом виде будут также претендовать немка Татьяна Хюфнер и знаменосец сборной США Эрин Хэмлин.

В понедельник пройдут матчи женского хоккейного турнира в группе В. В 10:40 мск сыграют сборные Швейцарии и Японии, в 15:10 - Швеции и объединенной команды Кореи. В случае побед сборные Швейцарии и Швеции гарантируют себе участие в 1/4 финала, где они сыграют с командами занявшими третье и четвертое места в сильнейшей группе А (здесь выступают и российские хоккеистки).