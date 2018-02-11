Российские керлингисты сыграют с командой Швейцарии в полуфинале дабл-микста на Олимпиаде

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 11 февраля. /ТАСС/. Команда олимпийских атлетов из России по керлингу проведет встречу со сборной Швейцарии в дисциплине дабл-микст в рамках полуфинала Олимпийских игр в Пхёнчхане. Соперник россиян определился по итогам всех матчей предварительного раунда.

За команду олимпийских атлетов из России выступают супруги Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий. В состав швейцарской сборной входят Женни Перре и Мартин Риос.

В заключительном туре предварительного раунда россияне уступили швейцарцам (8:9), которые с пятью победами стали вторыми в турнирной таблице. У россиян в активе четыре победы, как и у сборных Китая и Норвегии, однако российские керлингисты опережают их по дополнительным показателям (победы в личных встречах) и занимают третью строчку. На первом месте в таблице расположились канадцы (шесть побед), сборные Китая и Норвегии сыграют тай-брейк за право занять четвертую строчку и квалифицироваться в полуфинал (победитель матча сыграет с канадцами).

В первом матче на турнире россияне проиграли американцам (3:9), затем последовали победы над норвежцами (4:3), финнами (7:5), китайцами (6:5) и южнокорейцами (6:5). В шестой встрече россияне уступили канадцам (2:8), однако результаты параллельных матчей позволили им досрочно квалифицироваться в полуфинал турнира.

Полуфиналы пройдут 12 февраля, финал - 13 февраля. Соревнования среди смешанных пар в керлинге впервые представлены на Олимпийских играх.

По решению Международного олимпийского комитета россияне выступают на Олимпиаде в Пхёнчхане под олимпийским флагом в статусе олимпийских атлетов из России.

Правила дабл-микста

Команды в дабл-миксте состоят из одного мужчины и одной женщины. Оба спортсмена выступают как в роли скипа (капитан команды, определяющий стратегию игры), так и в роли свипа (игрок, натирающий лед щеткой). Матч состоит из восьми эндов (периодов), если по их итогам победитель не выявлен, то играется экстра-энд.

Каждая команда выполняет пять бросков за энд. Игрок, выполняющий первый бросок, выполняет также и последний бросок в этом энде. Другой игрок команды выполняет второй, третий и четвертый броски в этом энде. Игрок, выполняющий первый бросок, может меняться от энда к энду.

Ни один камень, включая "стационарные" камни и те, что находятся в доме, не может быть выбит за пределы площадки до выполнения четвертого броска в энде. При нарушении этого правила, выпущенный камень удаляется из игры, а все смещенные камни возвращаются на свои прежние позиции командой, не нарушавшей правило.