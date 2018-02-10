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Российские керлингисты проиграли канадцам в дабл-миксте на Олимпиаде

Спорт
10 февраля, 15:22 UTC+3 ПХЁНЧХАН Корея/ 10, февраля. /ТАСС

Встреча завершилась со счетом 8:2 в пользу канадских спортсменов

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Александр Крушельницкий и Анастасия Брызгалова

Александр Крушельницкий и Анастасия Брызгалова

© Валерий Шарифулин/ТАСС

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 10 февраля. /ТАСС/. Команда олимпийских атлетов из России по керлингу проиграла сборной Канады в дисциплине дабл-микст в шестом матче предварительного раунда на Олимпийских играх в Пхёнчхане. Встреча завершилась со счетом 8:2 в пользу канадских спортсменов.

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За команду олимпийских атлетов из России выступают супруги Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий. В составе канадской сборной Кейтлин Лоус и Джон Моррис.

В первом матче на турнире россияне проиграли американцам (3:9), затем последовали победы над норвежцами (4:3), финнами (7:5), китайцами (6:5) и южнокорейцами (6:5). Заключительный матч на предварительном раунде Брызгалова и Крушельницкий проведут против швейцарцев Женни Перре и Мартина Риоса в воскресенье, начало - 03:05 мск.

В других матчах шестого тура американцы обыграли норвежцев (10:3), китайцы - финнов (10:5). В турнирной таблице лидируют канадцы (пять побед в шесть матчах). Они гарантировали себе участие в полуфинале. Второе место делят норвежцы и олимпийские атлеты из России (по четыре победы в шести матчах). На четвертом месте швейцарцы (три победы в пяти матчах).

Соревнования среди смешанных пар в керлинге впервые представлены на Олимпийских играх. Участие принимают восемь команд, все сборные играют друг с другом в предварительном однокруговом раунде. Четыре лучшие команды выйдут в полуфинал. Финал пройдет 13 февраля.
По решению Международного олимпийского комитета россияне выступают на Олимпиаде в Пхёнчхане под олимпийским флагом в статусе олимпийских атлетов из России.

Правила дабл-микста

Команды в дабл-миксте состоят из одного мужчины и одной женщины. Оба спортсмена выступают как в роли скипа (капитан команды, определяющий стратегию игры), так и в роли свипа (игрок, натирающий лед щеткой). Матч состоит из восьми эндов (периодов), если по их итогам победитель не выявлен, то играется экстра-энд.

Каждая команда выполняет пять бросков за энд. Игрок, выполняющий первый бросок, выполняет также и последний бросок в этом энде. Другой игрок команды выполняет второй, третий и четвертый броски в этом энде. Игрок, выполняющий первый бросок, может меняться от энда к энду.
Ни один камень, включая "стационарные" камни и те, что находятся в доме, не может быть выбит за пределы площадки до выполнения четвертого броска в энде. При нарушении этого правила, выпущенный камень удаляется из игры, а все смещенные камни возвращаются на свои прежние позиции командой, не нарушавшей правило. 

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