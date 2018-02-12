Около 60% швейцарцев против проведения Олимпийских игр 2026 года в Сьоне

ЖЕНЕВА, 12 февраля. /ТАСС/. Большинство швейцарцев - 59% - против подачи заявки на проведение в Сьоне зимних Олимпийских игр 2026 года. Об этом свидетельствуют опубликованные в воскресенье итоги опроса, проведенного медиахолдингом "Тамедиа" (Tamedia AG).

Согласно инфографике, представленной в газете "Матен диманш" (Le Matin Dimanche), однозначно "против" проведения Олимпиады в Сьоне высказались 43% респондентов, а "скорее против" - 16%. Таким образом, в сумме у противников Олимпиады в Сьоне 59% голосов. Сторонники подачи заявки сейчас в явном меньшинстве: "за" - 20%, "скорее за" - 16%. Пока не определились с позицией 5% швейцарцев.

На второй вопрос социологического исследования - "Должен ли Федеральный совет (правительство) оказать поддержку заявке "Сьон-2026" на сумму до одного миллиарда франков?", большинство участников опроса - 51% - заявили "нет" и 17% - "скорее нет".

Социологическое исследование показало, что идея проведения Олимпиады вообще не очень популярна у швейцарцев, независимо от того, пройдут Игры в Сьоне или в другом городе. Отвечая на вопрос "Благосклонно ли вы относитесь к проведению Олимпийских игр в Швейцарии?", 60% респондентов сказали "нет" и "скорее нет". Опрос проводился 1 февраля с участием 17 067 человек. Референдум о выделении до 100 млн франков властями кантона Вале на Олимпиаду-2026 намечен на 10 июня нынешнего года.

Правительство Швейцарии в октябре прошлого года объявило о том, что поддерживает заявку Сьона на проведение зимних Олимпийских игр в 2026 году и вложит в организацию соревнований до 1 млрд швейцарских франков (около $1 млрд). Предполагается, что соревнования пройдут в четырех кантонах, а не только в Вале, административным центром которого является город Сьон.

Место проведения Олимпиады будет определено на 132-й сессии МОК в Милане в июле 2019 года. Заявки на проведение Игр можно подать до 31 марта 2018 года. В числе претендентов на проведение ОИ назывались Калгари (Канада), Алма-Ата (Казахстан), Саппоро (Япония) и Эрзурум (Турция). Ранее жители австрийской федеральной земли Тироль, столицей которой является Инсбрук, по итогам референдума выступили против выдвижения заявки города на проведение Олимпийских игр 2026 года.