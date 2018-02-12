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Женский гигантский слалом на Олимпиаде перенесен на 15 февраля из-за непогоды

Спорт
12 февраля, 2:19 дата обновления: 12 февраля, 3:23 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, февраля. /ТАСС

Соревнования должны были стартовать в понедельник в 4:15 мск

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© EPA/JEON HEON-KYUN

ТАСС, 12 февраля. Соревнования горнолыжниц в дисциплине гигантский слалом на Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане перенесены из-за сильного ветра. Об этом сообщает AFP со ссылкой на Международную федерацию лыжного спорта (FIS).

Первая попытка в гигантском слаломе должна была начаться в понедельник в 4:15 мск, вторая - в 7:45. Соревнования перенесены на четверг.

Состязания по горнолыжному спорту в рамках Игр проходят на стадионе в Чунбоне и на горнолыжной базе Ёнпхён. В субботу в Чунбоне из-за сильного ветра перестал работать подъемник во время тренировки горнолыжников. В воскресенье на стадионе должны были пройти старты в скоростном спуске среди мужчин и квалификационные соревнования по сноуборду в дисциплине слоупстайл среди женщин, однако они также были перенесены из-за ветра.

Олимпиада завершится 25 февраля.

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