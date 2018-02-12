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Более 84% билетов на олимпийские соревнования в Пхёнчхане продано на данный момент

Спорт
12 февраля, 6:06 UTC+3 ПХЁНЧХАН Корея/ 12, февраля. /ТАСС

Глава департамента по связям с общественностью Марк Адамс заметил, что сложно сравнивать продажи в Пхёнчхане с теми, чтоб были в Сочи и Ванкувере

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ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 12 февраля. /ТАСС/. Болельщики на данный момент выкупили 84,3% билетов на олимпийские соревнования в южнокорейском Пхёнчхане. Об этом сообщил журналистам представитель оргкомитета Игр Сон Пэк Ю.

Олимпийские игры стартовали 9 февраля, а завершатся - 25 февраля.

"На сегодня продано 84,4% всех билетов. Это вполне сопоставимо с предыдущими Олимпийскими играми, хотя мне неофициально говорят, что у нас более дорогие билеты", - заметил Сон Пэк Ю.

Глава департамента по связям с общественностью Марк Адамс заметил, что сложно сравнивать продажи в Пхёнчхане с теми, чтоб были в Сочи и Ванкувере. "Там были большие города, там было проще распространять их. Сложно сравнивать апельсины с яблоками", - заметил он.

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