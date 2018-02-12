Американский форвард "Спартака" Стоа думает о выходе клуба в плей-офф КХЛ даже во время ОИ

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 12 февраля. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Форвард сборной США и московского "Спартака" Райан Стоа думает о задаче выхода клуба в плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) даже во время выступления на Олимпийский играх в южнокорейском Пхёнчхане. Об этом он рассказал ТАСС.

За два матча до конца регулярного сезона КХЛ "Спартак" идет на седьмом месте в Западной конференции КХЛ с 82 очками в активе. На два балла от москвичей отстает другой столичный клуб - "Динамо", которому осталось провести одну игру. На девятой позиции с 79 очками расположилась череповецкая "Северсталь" (осталось сыграть два матча).

"Спартак" - это моя семья, которая заботилась обо мне на протяжении последних лет. Поэтому, находясь в Южной Корее, меня не покидают мысли о клубе и задаче по выходу в плей-офф КХЛ, которую мы должны решить", - считает Стоа.

Российские и американские хоккеисты выступают в одной группе олимпийского турнира. Друг с другом они сыграют 17 февраля.

Олимпийские игры завершатся 25 февраля.