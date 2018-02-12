Ваш регион:
Олимпиада-2018
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 13.02:
$ 58.02
€ 71.25
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Хоккеистки объединенной сборной Кореи проиграли шведкам в матче группового этапа на ОИ

Спорт
12 февраля, 17:30 UTC+3 ПХЁНЧХАН Корея/ 12, февраля. /ТАСС

Встреча завершилась со счетом 8:0 в пользу шведской команды

Поделиться
Материал из 1 страницы
© EPA-EFE/LARRY W. SMITH

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 12 февраля. /ТАСС/. Объединенная женская хоккейная команда Республики Корея и КНДР со счетом 0:8 проиграла сборной Швеции во втором матче группового этапа на Олимпийских играх в Пхёнчхане.

Шайбы забросили Майя Нюлен-Перссон (5-я минута), Элин Лундберг (10), Йоанна Фальман (11), Эрика Уден Юханссон (20), Пернилла Винберг (25, 42), Эмма Нордин (42) и Ребекка Стинберг (46).

В конце января представители КНДР и Южной Кореи договорились о создании объединенной женской хоккейной команды, которая выступит на Играх-2018. В нее вошли 23 спортсменки из Южной Кореи и 12 - из КНДР, в заявке на каждый матч должны быть три спортсменки из КНДР.

В другом матче группы B сборная Швейцарии обыграла команду Японии со счетом 3:1. Перед заключительными матчами группового этапа команды Швеции и Швейцарии обеспечили себе выход в следующий этап соревнований и в борьбе за полуфинал сыграют со сборными, занявшими третье и четвертое места в группе A.

14 февраля в последнем матче группового этапа хоккеистки объединенная корейской сборной сыграют с японками, в этот же день состоится встреча между сборными Швеции и Швейцарии.

Женский хоккейный турнир в Пхёнчхане завершится 22 февраля.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Олимпиада-2018
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Будет ли в бюллетене кандидат "против всех"?
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Актер и продюсер Дмитрий Соловьев умер в возрасте 43 лет
2
Любовь и лед. Как керлингисты Брызгалова и Крушельницкий шли к Олимпиаде
3
На месте крушения Ан-148 найдено более 1400 фрагментов тел погибших
4
Траньков: Вагнер нужно что-нибудь выиграть, прежде чем критиковать фигуристку Загитову
5
Расследование крушения Ан-148 в Подмосковье. Хроника событий
6
Посольство США в Москве прокомментировало идею переименования улицы у здания дипмиссии
7
Погранслужба Украины подтвердила выдворение Саакашвили из страны
Темы дня
Новости партнеров
Реклама