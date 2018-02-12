Хоккеистки объединенной сборной Кореи проиграли шведкам в матче группового этапа на ОИ

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 12 февраля. /ТАСС/. Объединенная женская хоккейная команда Республики Корея и КНДР со счетом 0:8 проиграла сборной Швеции во втором матче группового этапа на Олимпийских играх в Пхёнчхане.

Шайбы забросили Майя Нюлен-Перссон (5-я минута), Элин Лундберг (10), Йоанна Фальман (11), Эрика Уден Юханссон (20), Пернилла Винберг (25, 42), Эмма Нордин (42) и Ребекка Стинберг (46).

В конце января представители КНДР и Южной Кореи договорились о создании объединенной женской хоккейной команды, которая выступит на Играх-2018. В нее вошли 23 спортсменки из Южной Кореи и 12 - из КНДР, в заявке на каждый матч должны быть три спортсменки из КНДР.

В другом матче группы B сборная Швейцарии обыграла команду Японии со счетом 3:1. Перед заключительными матчами группового этапа команды Швеции и Швейцарии обеспечили себе выход в следующий этап соревнований и в борьбе за полуфинал сыграют со сборными, занявшими третье и четвертое места в группе A.

14 февраля в последнем матче группового этапа хоккеистки объединенная корейской сборной сыграют с японками, в этот же день состоится встреча между сборными Швеции и Швейцарии.

Женский хоккейный турнир в Пхёнчхане завершится 22 февраля.