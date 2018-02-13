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Андрианова: бронза ОИ в дабл-миксте - огромный успех российского керлинга

Спорт
13 февраля, 5:23 UTC+3 ПХЁНЧХАН Корея/ 13, февраля. /ТАСС

Член исполкома Федерации керлинга России поздравила Анастасию Брызгалову и Александра Крушельницкого с третьим местом на Олимпиаде в Пхёнчхане

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Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий

Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий

© Валерий Шарифулин/ТАСС

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 13 февраля. /ТАСС/. Завоевание бронзовых медалей Олимпийских игр в Пхёнчхане российскими керлингистами Анастасией Брызгаловой и Александром Крушельницким является огромным успехом. Об этом ТАСС заявила член исполкома Федерации керлинга России (ФКР) Ольга Андрианова.

Во вторник Брызгалова и Крушельницкий обыграли норвежцев со счетом 8:4 и завоевали бронзу в дисциплине дабл-микст.

"Это огромный успех российского керлинга, - сказала Андрианова. - Жутко повезло, что у нас оказались такие отличные ребята. Всех захватило зрелище, которое мы сегодня видели. Поздравляю наших ребят и федерацию с медалью".

"Хорошо, что мы сразу начали развивать эту дисциплину", - добавила собеседница агентства.

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