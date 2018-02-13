Хоккеист Мозякин тренируется в тройке с Дацюком и Ковальчуком перед матчем со словаками

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 13 февраля. /ТАСС/. Нападающий команды олимпийских атлетов из России по хоккею Сергей Мозякин тренируется в одной тройке с Павлом Дацюком и Ильей Ковальчуком накануне первого матча на олимпийском турнире против сборной Словакии. Об этом с места событий передает корреспондент ТАСС.
Полностью состав выглядит следующим образом:
вратари: Василий Кошечкин, Илья Сорокин, Игорь Шестеркин;
"белые": Владислав Гавриков - Вячеслав Войнов, Илья Ковальчук - Павел Дацюк - Сергей Мозякин, Илья Каблуков;