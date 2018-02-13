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Хоккеист Мозякин тренируется в тройке с Дацюком и Ковальчуком перед матчем со словаками

Спорт
13 февраля, 5:39 UTC+3 ПХЁНЧХАН Корея/ 13, февраля. /ТАСС

Матч против словаков российские хоккеисты проведут 14 февраля

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Сергей Мозякин

Сергей Мозякин

© Валерий Шарифулин/ТАСС

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 13 февраля. /ТАСС/. Нападающий команды олимпийских атлетов из России по хоккею Сергей Мозякин тренируется в одной тройке с Павлом Дацюком и Ильей Ковальчуком накануне первого матча на олимпийском турнире против сборной Словакии. Об этом с места событий передает корреспондент ТАСС.

Полностью состав выглядит следующим образом:

  • вратари: Василий Кошечкин, Илья Сорокин, Игорь Шестеркин;
  • "белые": Владислав Гавриков - Вячеслав Войнов, Илья Ковальчук - Павел Дацюк - Сергей Мозякин, Илья Каблуков;
  • "красные": Никита Нестеров - Алексей Марченко, Никита Гусев - Вадим Шипачев - Кирилл Капризов;
  • "синие": Андрей Зубарев - Артем Зуб, Сергей Широков - Николай Прохоркин - Александр Барабанов, Михаил Григоренко;
  • "черные": Богдан Киселевич - Егор Яковлев, Иван Телегин - Сергей Андронов - Сергей Калинин.

Матч против словаков российские хоккеисты проведут 14 февраля.

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