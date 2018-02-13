Болельщики КНДР использовали на ОИ-2018 флаг объединенной Кореи со спорными островами

Делегация сборных КНДР и Южной Кореи под объединенным флагом во время парада атлетов на церемонии открытия XXIII зимних Олимпийских игр © Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Болельщики из КНДР пронесли на матч олимпийского хоккейного турнира флаг объединенной Кореи с изображением островов Лианкур (в обеих Кореях их называют Токто, в Японии - Такэсима), оспариваемых Японией. Об этом сообщает газета Korea Times.

Международный олимпийский комитет после критики правительства Японии рекомендовал перед стартом Олимпийских игр-2018 убрать изображение спорных островов с флага объединенной Кореи. В этой связи флаг был немного изменен.

Представители организованной группы поддержки КНДР в понедельник посетили женский хоккейный матч объединенной команды Кореи со сборной Швеции (0:8), что вызвало недовольство японской стороны.

Во время церемонии открытия спортсмены и официальные лица из Южной Кореи и КНДР прошли под флагом объединения - синим Корейским полуостровом на белом фоне. В женском хоккейном турнире принимает участие объединенная команда. В нее вошли 23 южнокорейские и 12 северокорейских спортсменок.

Олимпиада проходит с 9 по 25 февраля в южнокорейском Пхёнчхане.