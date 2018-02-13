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Милоевич: вратарь ЦСКА Акинфеев показал высший класс в матче ЛЕ с "Црвеной Звездой"

Спорт
13 февраля, 23:14 UTC+3 БЕЛГРАД БЕЛГРАД 13, февраля. /ТАСС

Главный тренер сербского клуба назвал оборонительную линию москвичей одной из сильнейших в Европе

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Игорь Акинфеев

Игорь Акинфеев

© Станислав Красильников/ТАСС

БЕЛГРАД, 13 февраля. /ТАСС/. Московский ЦСКА имеет одну их лучших защитных линий в Европе и продемонстрировал это в матче Лиги Европы против футбольного клуба "Црвена Звезда". Об этом на пресс-конференции заявил главный тренер сербской команды Владан Милоевич.

Первая встреча команд в рамках 1/16 финала турнира прошла во вторник на стадионе "Райко Митич" в Белграде и завершилась вничью со счетом 0:0.

"Я все еще считаю, что ЦСКА - фаворит, а мы провели качественную игру. У ЦСКА одна из самых серьезных защит в Европе, а вратарь Игорь Акинфеев сегодня показал высший класс. Риторический вопрос, как изменились шансы нашей команды пройти дальше, мне не хотелось бы об этом говорить. Но мы сегодня показали, что можем играть с любым соперником и никого не боимся", - сказал Милоевич.

"Я доволен игрой в большей части, у обеих команд была пауза, а между официальными и товарищескими матчами большая разница. Мы увидели ЦСКА таким, каким и ожидали, с тремя защитниками. Единственное, Вернблум был поставлен в защиту, а также в команде появился Муса. Мы знали, что будет нелегкая игра, но это только "первый тайм" из двух, впереди еще матч в Москве", - отметил тренер.

Ответную встречу из-за перебора желтых карточек пропустит полузащитник ЦСКА Александр Головин. На вопрос, является ли это плюсом для "Црвены Звезды", Милоевич сказал: "Он - способный и хороший игрок, но помимо него в ЦСКА есть и другие качественные футболисты, которые могут его заменить".

Ответный матч ЦСКА и "Црвены Звезды" пройдет 21 февраля на "ВЭБ-Арене" в Москве.

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