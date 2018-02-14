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Фигуристы Астахова и Рогонов назвали себя "середнячками" и пообещали не подвести Россию

Спорт
14 февраля, 6:06 дата обновления: 14 февраля, 6:32 UTC+3 ПХЁНЧХАН Корея/ 14, февраля. /ТАСС

За короткую программу в соревнованиях пар российские спортсмены получили 70,52 балла

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Кристина Астахова и Алексей Рогонов

Кристина Астахова и Алексей Рогонов

© Валерий Шарифулин/ТАСС

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 14 февраля. /ТАСС/. Российские фигуристы Кристина Астахова и Алексей Рогонов после выступления в соревнованиях пар в короткой программе назвали себя середнячками и пообещали сделать все, чтобы не подвести страну. Об этом они сказали журналистам.
Астахова и Рогонов выступают под седьмым стартовым номером.

"Каждый стремится побеждать, участвовать в Олимпиаде. Это очень важный старт для нас. Так сложились обстоятельства, что пришлось заменить нашу пару Столбова/Климов. Но мы готовились, поэтому будем стараться не подвести и кататься хорошо", - сказал Рогонов.

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Олимпийские спортсмены из России Екатерина Боброва, Дмитрий Соловьев, Наталья Забияко, Александр Энберт, Евгения Медведева, Владимир Морозов, Алина Загитова, Евгения Тарасова и Михаил Коляда (слева направо)
© Валерий Шарифулин/ТАСС

Российские фигуристы завоевали серебро Олимпиады на максимуме возможностей

"Мы много работали, мы в паре четвертый год катаемся. Мы середнячки, но будем стараться не подвести", - добавила Астахова.

За короткую программу пара получила 70,52 балла. "О лидирующих позициях говорить рано, рейтинга недостаточно, - сказал Рогонов. - Посмотрим, что по общему уровню, но ощущения приятные".

"Естественно, было сильное волнение, но старались бороться, делать свою работу, и вышло достаточно удачно, - отметила Астахова. - Сделали тройной сальхов, были эксперименты с тройном риттбергером. Но это Олимпиада, рисковать нельзя. Здесь легко катается, чувствуется потрясающая поддержка российских болельщиков".

Смешанные чувства

Астахова и Рогонов заменили другую российскую пару Столбова/Климов, после того как Международный олимпийский комитет (МОК) не пригласил Столбову на Игры. "Когда узнали, что едем на Игры, чувства были смешанные. Радости не испытали, учитывая обстоятельства. Но мы готовились, должны были ехать на сборы как запасные, поехали как третьи основные", - сказала Астахова.

"Жалко, что так с ребятами обошлась судьба. Особенно обидно за Ваню Букина", - добавила она.

"Не было бы счастья, да несчастье помогло", - сказал Рогонов в заключение.

В соревнованиях спортивных пар также выступают Наталья Забияко / Александр Энберт (20-й номер) и Евгения Тарасова / Владимир Морозов (последний, 22-й). Забияко с Энбертом и Тарасова с Морозовым выиграли серебряные медали в командном турнире.

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