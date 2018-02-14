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Шайба Наместникова не помогла "Тампе" избежать поражения от "Баффало" в матче НХЛ

Спорт
14 февраля, 6:16 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, февраля. /ТАСС

Встреча в Баффало завершилась со счетом 5:3 в пользу хозяев

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Владислав Наместников

Владислав Наместников

© Scott Iskowitz/Getty Images

ТАСС, 14 февраля. Клуб "Тампа-Бэй" в гостях потерпел поражение от "Баффало" со счетом 3:5 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Шайбы в составе победителей забросили Николя Баптист (7-я минута), Сэм Райнхарт (22, 60), Скотт Уилсон (36) и Райан О'Райлли (44). В составе гостей шайбами отметились Янни Гурд (14), Владислав Наместников (34) и Райан Кэллахэн (52). Кроме того, результативные передачи отдали россияне Никита Кучеров и Михаил Сергачев.

Шайба Наместникова

Кучеров после игры был признан третьей звездой встречи, лучшим игроком матча стал О'Райлли, второй звездой признан Уилсон. Кучеров продлил личную результативную серию до четырех игр, в которых набрал уже шесть очков (3 шайбы + 3 передачи). Наместников забросил 19-ю шайбу в сезоне, всего на его счету 41 очко (19+22) в 57 матчах.  

"Тампа" лидирует в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 79 очков в 57 встречах, "Баффало" одержал 14-ю победу в сезоне в 57 играх, команда идет 16-й. В следующем матче "Тампа" 16 февраля примет "Детройт", в тот же день "Баффало" сыграет в гостях с "Оттавой".

В параллельном матче "Питтсбург" одержал домашнюю победу над "Оттавой" - 6:3. У хозяев шайбы забросили Джейк Гюнтцель (5, 26), Евгений Малкин (31), Зак Астон-Риз (32, 59) и Крис Летанг (51). В составе "Оттавы" заброшенными шайбами отметились Дерек Брассар (25), Колин Уайт (38) и Мэтт Дюшен (55). Кроме того, в активе Малкина одна результативная передача. В стартовом составе "Оттавы" на матч вышел американский голкипер Майк Кондон, но был заменен в середине второго периода после девяти бросков, пропустив четыре шайбы. Игру продолжил американец Крейг Андерсон, отразивший в итоге 17 из 18 бросков по воротам.

"Питтсбург" набрал 68-е очко в текущем розыгрыше чемпионата и идет на пятом месте на Востоке, "Оттава" с 47 баллами располагается на 15-й строчке. "Питтсбург" в следующей игре 16 февраля примет "Лос-Анджелес Кингс".

Остальные результаты игрового дня:

  • "Нью-Йорк Айлендерс" - "Коламбус" - 1:4
  • "Бостон" - "Калгари" - 5:2
  • "Каролина" - "Лос-Анджелес" - 7:3
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